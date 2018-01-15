Онлайн олимпиада по химии – уверенность каждого учащегося в успехе

Всем, кто когда-либо участвовал в школьных предметных олимпиадах, знакома специфическая озабоченность накануне состязания.

Страх перед неизвестным не только беспокоит, но и может значительно повлиять на конечный результат, ведь переживания во время выполнения заданий лишь отвлекаются от поставленной задачи и не дают сконцентрироваться.

Как побороть страх?

Безусловно, любой подобный страх основывается на неуверенности в своих силах. Следовательно, для борьбы с ним необходимо понять самооценку. Самый простой способ – проштудировать необходимые темы и изучить всевозможные нюансы.

Весьма полезно будет перед олимпиадой по химии провести несколько занятных и нестандартных опытов, чтобы почувствовать на практике как происходят различные реакции.

Один из классических вариантов подготовки к любому состязанию, в том числе олимпиадам по химии, физике, биологии и даже литературе является решение пробных задач. Часто для этой цели преподаватели берут задания прошлых лет, решение которых уже известно. Таким образом ученик заранее осознает специфику проверяемых навыков.

Однако, чаще всего задания значительно отличаются от прошлогодних. Меняется не просто формулировка, а типаж и метод решения поставленной задачи. Поэтому, решение прошлогодних заданий по олимпиадам по химии хоть и является отличной разминкой для мозга может зациклить ребенка на определенных видах заданий.

В таком случае вы рискуете спровоцировать боязнь во время настоящей олимпиады – ребенок просто запаникует, прочитав совершенно непривычные задания и вопросы.

Другой вариант решения проблемы – использование сервисов, предоставляющих онлайн олимпиады по химии.

Чем удобны виртуальные олимпиады?

Суть подобных состязаний в том, что они максимально имитируют настоящую олимпиаду, вплоть до выдачи диплома. При этом типаж заданий может выбирать как преподаватель, так и сам ученик.

В чем-то онлайн олимпиады по химии подобны сборникам заданий, однако есть главное отличие – сайт максимально имитируется настоящий конкурс и создает атмосферу состязания. Также, вы практически мгновенно получаете результат без необходимости пересматривать решения и выводить оценку самостоятельно.

Особое удобство в разделении заданий онлайн олимпиад по химии не только по классам, но и по тематике. Таким образом, можно «пробежаться» по той тематике, которая является слабым местом или просто сильнее нуждается в проверке. При этом тему может выбрать как сам ученик, так и его наставник.

По информациии сайта https://solncesvet.ru/olimpiada/po-himii