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Целебные пластыри Детокс

Пластыри типа Детокс – это китайское средство для очищения человеческого организма. Пластыри идеально подходят для наклеивания стоп, являющихся «вторым сердцем» и способствуют максимально возможной поддержке организма каждого человека.

Особенности пластырей Детокс

Детокс пластыри представляют собой небольшие компрессы, которые создаются только с использованием лечебных растений и уникального по своим свойствам турмалина.

Любой пластырь включает в себя следующие питательные и натуральные компоненты, благодаря которым гарантируется достижение желаемых результатов:

  • турмалин, идеально подходящий для использования в лечебных целях, усиления оттока крови, вывода токсических веществ через кожные поры;
  • бамбуковый и буковый уксус, с помощью которого удается ускорять выведение из организма потенциально опасных веществ;
  • декстрин, направленный на нормализацию водного баланса организма;
  • имбирь и одуванчик гарантируют оказание комплексного благоприятного влияния на человеческий организм.

Полезный состав детокс пластырей гарантирует возможность очищения организма и последующего поддержания его тонуса.

Цели использования пластырей Детокс

Основная цель использования специальных пластырей – это мягкое и постепенное выведение токсинов, шлаков из человеческого организма. Маска создается только на основе натуральных веществ, благодаря чему гарантируется общее положительное влияние на организм.

Регулярно используя Детокс пластыри, можно отметить следующее положительное влияние:

  • эффективное очищение кожных покровов;
  • улучшение состояние здоровья;
  • общая поддержка тонуса организма;
  • нормализация сна;
  • устранение чувства усталости в ногах.

Регулярное использование специальных пластырей гарантирует общее положительное влияние на организм каждого человека. Наиболее яркий эффект проявляется у тех людей, которые страдают лишним весом, тягой к курению и алкоголю, испытывают серьезную умственную и физическую нагрузку.

Детокс пластыри радуют легкостью использования и отсутствием побочных эффектов, достойной поддержкой организма благодаря применению только натуральных компонентов для изготовления лечебного средства по доступной цене.

14 январь 2018 /
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