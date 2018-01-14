Возможности современной порошковой покраски
Использование порошковой краски предполагает обязательный учет многочисленных нюансов, от которых во многом зависит результат предстоящей работы.
Специфика порошковой покраски
Нанесение порошковой покраски предполагает обязательное выполнение следующих задач:
- подготовка поверхности;
- нанесение высококачественной краски;
- полимеризация покрытия.
Для успешного нанесения порошковой краски предполагается обязательное использование современного оборудования, отличающегося оптимальными техническими параметрами и высоким уровнем функциональности.
Один из основных и обязательных этапов – это полимеризация нанесенного покрытия. Для отверждения порошковой краски желательно проводить запланированные мероприятия в специальных камерах полимеризации, представляющих собой большие печи. Качественное покрытие будет создано только при высокой температуре и примерно за 10 – 15 минут.
Правильное нанесение порошковой краски гарантирует создание прочного покрытия, которое будет проявлять устойчивость к внешним факторам и сможет сохранить первоначальное качество длительное время.
Преимущества порошковой покраски
Порошковая покраска на powder-painting.ru проводится с учетом многочисленных нюансов, благодаря чему отмечаются следующие важные преимущества:
- оперативное выполнение поставленной задачи, ведь за минуту при правильном подходе можно наносить порошковые материалы примерно до двух квадратных метров;
- порошковая краска всегда распределяется по всей поверхности без появления уплотнений в кромочной зоне;
- гарантируется качественная покраска изделий, вне зависимости от их конфигурации;
- возможность нанесения качественного второго слоя, благодаря чему порошковая покраска оправдывает надежды и ожидания многих людей;
- оптимальные технические характеристики;
- гарантированная безопасность.
Порошковая покраска – это современная технология окраски практически любых изделий. Правильное проведение мероприятия гарантирует достижение наилучших результатов, ведь порошковые краски всегда создаются с учетом существующих стандартов и отличаются высоким качеством.
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