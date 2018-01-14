Где лучше хранить велосипед зимой?

Каждый владелец велосипеда, с наступлением зимнего сезона всерьез задумывается о том, где же хранить его. Особенно это актуально для тех. кто проживают в малогабаритных квартирах и у них нет достаточно места для этого.

Можно позволить себе хранение велосипеда в боксах компании «Антресоль 24» в Москве, ведь это самое лучшее решение.

Существует несколько причин, по которым вам выгодно хранить своих "двухколесных друзей" в этой компании. Можно перечислить следующие:

После подачи велосипеда на зимнее хранение, у вас автоматически отпадает проблема размещения его в своем жилище, на балконе, в гараже.

До тех пор, пока велосипед будет храниться у них, ему проведут полную диагностику, подготовят к следующему сезону.

Завершив подготовку велосипеда зимой, вы избегаете весеннего порыва для обслуживания у мастеров велосипеда.

По вашему запросу они проведут замену требуемых запасных частей.

Вам не придется беспокоиться о безопасности велосипеда, оставленного в гараже, на балконе или в иных помещениях. Специалисты этой компании очень ответственные и смогут предоставить этому средству надлежащее хранение и обслуживание.

Более того, здесь предоставляют следующие условия хранения: