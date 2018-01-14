Где лучше хранить велосипед зимой?

Каждый владелец велосипеда, с наступлением зимнего сезона всерьез задумывается о том, где же хранить его. Особенно это актуально для тех. кто проживают в малогабаритных квартирах и у них нет достаточно места для этого.
Можно позволить себе хранение велосипеда в боксах компании «Антресоль 24» в Москве, ведь это самое лучшее решение.
Существует несколько причин, по которым вам выгодно хранить своих "двухколесных друзей" в этой компании. Можно перечислить следующие:
После подачи велосипеда на зимнее хранение, у вас автоматически отпадает проблема размещения его в своем жилище, на балконе, в гараже.
До тех пор, пока велосипед будет храниться у них, ему проведут полную диагностику, подготовят к следующему сезону.
Завершив подготовку велосипеда зимой, вы избегаете весеннего порыва для обслуживания у мастеров велосипеда.
По вашему запросу они проведут замену требуемых запасных частей.
Вам не придется беспокоиться о безопасности велосипеда, оставленного в гараже, на балконе или в иных помещениях. Специалисты этой компании очень ответственные и смогут предоставить этому средству надлежащее хранение и обслуживание.
Более того, здесь предоставляют следующие условия хранения:
Хранение велосипедов осуществляется в теплой и сухой среде, в полной чистоте - они не заржавеют за период хранения. Байки принимаются для безопасного хранения на основе заключенного контракта.
Велосипеды будут в полной безопасности, под надежной охраной, на складах этой компании Антресоль 24.
Велосипеды депонируются в любое время суток - даже в праздничные дни.
Здесь проводится диагностика велосипеда, выявляют имеющиеся неполадки.
Возможно восстановление и замена изношенных запчастей. Координируется объем требуемых запасных частей и список нужных работ.
Они смогут доставить велосипед к подъезду вашего дома в конце срока хранения.
Доступна функция продления срока годности. Минимум - на месяц. Тарифы производятся с первого дня задержки.
В этой компании имеется много складов, и поэтому вы всегда сможете подобрать тот, который ближе всего к вам расположен.
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