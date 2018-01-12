Что такое сертификация и зачем она нужна

Сертификация продукции или услуг является одним из наиболее действенных методов защиты потребителей от некачественных товаров и услуг. Знак, свидетельствующий о том, что продукция сертифицирована, помогает покупателю выбрать из множества предлагаемых товаров – действительно качественный. Посредством сертификации продукция проверяется на уровень безопасности для человека и окружающей среды.

Нужно ли обращать внимание на наличие сертификата, выбирая тот или иной товар? Как определить качество покупаемого продукта? Убедиться самостоятельно методом проб или ошибок? Поверить описанию, данному производителем? Или довериться результатам сертификации? Взять, к примеру, программное обеспечение, человек доверил свои секретные данные компьютерной технике и главная задача ПО – надежно их защищать. Стоит ли доверять свои личные и коммерческие секреты сомнительным программам?

Получение сертификата является показателям соответствия товара, заявленным производителем характеристикам. Сертификация – одно из необходимых условий для осуществления деятельности предприятий на рынке страны, а так же – открытая дверь на международные торговые площадки. Производителю придется выбрать организацию, оказывающую услуги сертификации, так как у каждой свои условия, например, органы по сертификации Казань оказывают помощь в оформлении документов, но далеко не все идут навстречу желающим получить сертификат.

Существует множество систем сертификации. Сертификация систем качества может быть как международная, так и действующая только внутри отдельной страны. Самая известная международная система – Common Criteria, признается в большинстве стран, в том числе и в России.

Главнейшим принципом Российской системы сертификации является законность, подтверждаемая Федеральным законом № 154-ФЗ от 31.07.98 г. «О сертификации продукции и услуг», согласно которому определенный перечень товаров и услуг должен подлежать обязательному контролю качества. К таким товарам относятся лекарства, продукты питания, товары для детей и другая продукция, которая не должна нанести вред жизни и здоровью человека. Российские правила получения и выдачи сертификатов разработаны с учетом международных норм.

В работах по сертификации продукции могут принимать участия любые предприятия, так как она является открытой. Исключения составляет лишь та информация, которая может являться коммерческой тайной того или иного хозяйственного объекта.