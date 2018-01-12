» » Что такое сертификация и зачем она нужна

Что такое сертификация и зачем она нужна

Сертификация продукции или услуг является одним из наиболее действенных методов защиты потребителей от некачественных товаров и услуг. Знак, свидетельствующий о том, что продукция сертифицирована, помогает покупателю выбрать из множества предлагаемых товаров – действительно качественный. Посредством сертификации продукция проверяется на уровень безопасности для человека и окружающей среды.

Нужно ли обращать внимание на наличие сертификата, выбирая тот или иной товар? Как определить качество покупаемого продукта? Убедиться самостоятельно методом проб или ошибок? Поверить описанию, данному производителем? Или довериться результатам сертификации? Взять, к примеру, программное обеспечение, человек доверил свои секретные данные компьютерной технике и главная задача ПО – надежно их защищать. Стоит ли доверять свои личные и коммерческие секреты сомнительным программам?

Получение сертификата является показателям соответствия товара, заявленным производителем характеристикам. Сертификация – одно из необходимых условий для осуществления деятельности предприятий на рынке страны, а так же – открытая дверь на международные торговые площадки. Производителю придется выбрать организацию, оказывающую услуги сертификации, так как у каждой свои условия, например, органы по сертификации Казань оказывают помощь в оформлении документов, но далеко не все идут навстречу желающим получить сертификат.

Существует множество систем сертификации. Сертификация систем качества может быть как международная, так и действующая только внутри отдельной страны. Самая известная международная система – Common Criteria, признается в большинстве стран, в том числе и в России.

Главнейшим принципом Российской системы сертификации является законность, подтверждаемая Федеральным законом № 154-ФЗ от 31.07.98 г. «О сертификации продукции и услуг», согласно которому определенный перечень товаров и услуг должен подлежать обязательному контролю качества. К таким товарам относятся лекарства, продукты питания, товары для детей и другая продукция, которая не должна нанести вред жизни и здоровью человека. Российские правила получения и выдачи сертификатов разработаны с учетом международных норм.

В работах по сертификации продукции могут принимать участия любые предприятия, так как она является открытой. Исключения составляет лишь та информация, которая может являться коммерческой тайной того или иного хозяйственного объекта.

12 январь 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Сертификация систем менеджмента пищевой безопасности FSSC 22000
Хочу все знать

Сертификация систем менеджмента пищевой безопасности FSSC 22000

Потребители со временем стали предоставить особые требования к продуктам, которые они приобретают, поэтому розничные сети стали требовать от поставщиков специальные сертификаты, подтверждающие
Семена от компании Добродар
Хочу все знать

Семена от компании Добродар

Компания «Добродар» динамично развивается и активно сотрудничает со многими покупателями, причём, не только с розичыми, но и с крупными оптовиками.
Магазин печатей в Казани
Хочу все знать

Магазин печатей в Казани

Компания «Полиграфычъ - Казань» имеет свой интернет-магазин печатей и штампов. Он функционирует уже на протяжении пяти лет.
Grandi окна - отличное предложение металлопластиковых окон для Киева
Хочу все знать

Grandi окна - отличное предложение металлопластиковых окон для Киева

Если пришло время подумать об усовершенствовании оконных систем в вашем помещении, то жителям Киева и области стоит рассмотреть в качестве подрядчика компанию Grandi Окна.
Максимум информации о скидках
Хочу все знать

Максимум информации о скидках

Услышав о скидках в любимом магазине или другом нужном заведении, для любого человека это как бальзам на душу. Скидок не чурается никто.
Разработка промо-приложений: как они работают
Хочу все знать

Разработка промо-приложений: как они работают

В наше время каждый уважающий себя продавец либо желающий громко заявить о целевой аудитории предприниматель, может воспользоваться эффективным средством. Речь идет о покупке промо-приложения. 
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выбрать квартируСертификация систем менеджмента пищевой безопасности FSSC 22000Номерные знаки без флага, что это? Как заказать такие?Как сделать букет для мужчины своими руками?Графин для водкиВыбираем детский матрасКухонные плиты в интернет-магазине 590.uaШикарные цветочные букеты с доставкой


Свежие Статьи
Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 33)

Секреты биологического оружия СССР (часть 33)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+