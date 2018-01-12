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Возможности сопроводительного письма для резюме

Многие работодатели хорошо относятся к написанию сопроводительного письма для резюме. Такой документ способствует повышению шансов на успешное трудоустройство, так как кадровая служба и руководитель предприятия заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с определенным человеком.

Что представляет собой сопроводительное письмо

Сопроводительные письма могут отличаться размером и содержанием, так как они во многом зависят от авторитета компании и ответственности на будущей должности. Нужно понимать, что длинные письма составляются только для крупных и авторитетных компаний, заинтересованных в трудоустройстве соискателей на важные и ответственные должности. Короткие письма используются в большинстве случаев, причем их можно приложить даже при пересылке по электронной почте.

Если отправляется только резюме, шансы на успешное трудоустройство существенно понижаются. По данной причине те люди, которые в действительности заинтересованы в своем трудоустройстве, внимательно изучают возможности общения с кадровой службой компании.

Короткое сопроводительное письмо свидетельствует о заинтересованности в трудоустройстве. Самое важное – это правильно подойти к составлению документа, так как он должен произвести положительное впечатление на работодателя.

Содержание сопроводительного письма

Изучая, что представляет собой сопроводительное письмо, рекомендуется внимательно изучить все пункты его содержания:

  • Обращение или приветствие. Желательно обратиться к лицу по имени и отчеству. Если нужные сведения отсутствуют, можно ограничиться обычным, стандартным приветствием. В любом случае от этого зависит соблюдение норм этикета.
  • Источник, с помощью которого удалось узнать о вакансии. Можно указать адрес сайта, на котором была найдена вакансия.
  • Основное содержание. Желательно сообщить полезную и важную информацию о себе, которая может повысить шансы на трудоустройство.
  • Координаты и контакты. Желательно сообщить номер телефона или адрес электронной почты, тем самым повысив шанс на отклик.

Сопроводительное письмо, составленное с учетом основных правил, к резюме – это возможность повысить шансы на свое трудоустройство в определенной компании.

12 январь 2018 /
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