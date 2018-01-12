Как правильно выбрать траурный венок на возложение

Возложение венка на могилу уместно не только в день похорон, но и в другую памятную дату. Такими почестями может быть удостоен любой человек: родственник, друг, ветеран. Сочетание зеленых ветвей с цветущими растениями говорит о скорби и памяти, а надпись на ленте – о не остывших чувствах к умершему.

Символика похоронного венка

Венок на возложение – символ вселенского круговорота, вечной жизни. В его основе всегда вечнозеленые растения – ель, сосна, можжевельник. Ароматные ветки символизируют бессмертие души. Для красоты принято добавлять в хвойные композиции литья папоротника.

В красивом венке используют не менее 100 цветов, располагая их гармонично по кругу. Считается, что чем старше возраст покойного, тем темнее оттенок должен быть у траурного венка. Идеальный вариант – темно-красные, лиловые тона лепестков. Но нужно учитывать и символику цветов:

Алые розы и гвоздики уместны в венке для человека, павшего героической смертью.

Красные розы означают торжество бессмертной любви.

Светлые каллы, хризантемы и лилии можно использовать в венках для детей, молодых людей. Они говорят о светлой печали, надежде и чистоте.

Лилии также олицетворяют духовность, поэтому венки с ними возлагают на могилы священнослужителей.

Венки из живых растений выглядят богаче, а смолистые ветки издают приятный аромат. Такие изделия обрабатывают специальными растворами, чтобы они дольше оставались свежими. Но если нужно, чтобы ритуальный предмет сохранял первоначальный вид длительный срок, для возложения на захоронение лучше выбрать искусственные венки.

Выбор траурной ленты

Подобные атрибуты обычно выполняют из шелка, сатина либо атласа. Но подойдет любая ткань, лишь бы она была красивой, плотной и устойчивой к износу.

Оттенки ленты символичны:

черный цвет универсален, подойдет для любого случая;

белые ленты окружают венки для умерших детей, девушек и священнослужителей;

оттенки красного используют для создания венков людям публичных профессий – политикам, артистам, журналистам;

цвета флага используют при изготовлении венков для ветеранов и военных.

Можно подобрать ленту и другого оттенка в зависимости от цветовой гаммы скорбного венка.

Траурная лента невелика, надпись на ней редко бывает более 10 слов. Обычно она включает слово «Помним» или «Скорбим» и отсыл – кому предназначается венок (или кем он преподнесен).

Согласно традициям, если венки возлагались во время похорон, их убирают не раньше, чем пройдет 40 дней после смерти человека. Что касается других дат, замена венков проводится по мере того, как цветы усыхают, и ритуальный предмет теряет красоту.