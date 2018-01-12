Какими бывают трубки для плавания?

Аксессуар, который выполнен в виде трубки, оснащенной загубником, используется дайверами и пловцами. Благодаря дыхательной трубке пловец получает возможность дышать, находясь под водой - для того, чтобы вдохнуть воздух, ему не нужно поднимать голову.

Прообразом современной трубки для плавания является пустой тростниковый стебель. Со временем это крайне простое приспособление было усовершенствовано, в настоящий момент в продаже можно найти самые разные виды трубок, имеющие разнообразные характеристики и формы. Для выбора подходящей трубки вы можете воспользоваться сервисом meryl.com.ua.

Дыхательные трубки применяются при снорклинге, погружении с аквалангом, подводной охоте, они облегчают тренировки пловцам-новичкам и позволяют отточить технику более опытным спортсменам. Таким образом, при выборе следует принимать во внимание то, для чего именно вам нужна трубка:

Центральная трубка идеальна для тренировок в бассейне.

Прямая трубка, в которой загубник находится сбоку, и вращается вокруг ее оси, применяется для ныряния, снорклинга, «простого» плавания (без погружения).

Аксессуар, оснащенный перепускным клапаном, расположенным под загубником/внизу трубки, предназначен для ныряния.

Трубка, обладающая низким гидродинамическим сопротивлением, используется подводными охотниками.

Прямое изделие, загубник которого крепится к гибкой гофрированной вставке из силикона, предназначено для аквалангистов.

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Трубка для бассейна

Используя на тренировках данный аксессуар, вы сможете:

повысить свою выносливость, силу;

увеличить объем легких;

подкорректировать положение тела в воде, усовершенствовать технику гребков.

Занятия в бассейне выполняются с применением фронтальных трубок, производители плавательных товаров предлагают специальные варианты для пловцов.

Следует знать, что изделия с дренажным клапаном легче очищать от воды.

Еще один нюанс - загубник может быть сделан из резины или из силикона. Первый вариант более надежный, а второй - более удобный. Многие модели позволяют менять пришедший в негодность загубник на новый.

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