Рекомендации, как продвинуть интернет-магазин

Продвижение интернет-магазина имеет свои нюансы и особенности. Во-первых, конкуренция очень высокая во многих тематиках. Во-вторых, посетители смотрят на сайт в целом, как он выглядит, какой ассортимент и так далее. Вывод: необходимо более тщательно подходит к вопросу продвижения интернет-магазина.

Собираем максимально большой список запросов

Подходим к сбору семантического ядра основательно. От этого будет зависеть посещаемость сайта. Необходимо собрать ВЧ, СЧ и НЧ запросы по всем категориям и разделам, включая товары.

Анализ конкурентов

Выписываем всех конкурентов, слабые и сильные стороны, в том числе и свои. Сравниваем и делаем честный вывод. К примеру, у большинства есть группа в социальных сетях, где отвечают на вопросы пользователей или присутствует фильтр. Все эти детали делают ваших конкурентов сильнее и более привлекательными.

Технический аудит-сайта

Ошибки отрицательно сказываются на ранжировании сайта. Чтобы избежать всех этих проблем, необходимо провести аудит-сайта и устранить все технические ошибки. Что включает в себя аудит-сайта:

проверка на наличие дублей и мусорных страниц

настройка редиректов

настройка карты сайта

настройка robots.txt

проверка мета-тегов

и многое другое

Внутренняя оптимизация

Это основа поискового продвижения. Необходимо правильно сформировать и разместить мета-теги на сайте, скорректировать заголовки, проверить текст, написать новые статьи. Если вы решились сделать все самостоятельно, то советуем не пропускать самые влиятельные мета-теги title, description. Они должный быть уникальными и содержать запрос. Кроме того в тексте и в заголовке должны быть упоминания ключевой фразы.

Внешняя оптимизация

Ваш сайт должны находить и в этом помогут бесплатные каталоги.. Необходимо найти как можно больше каталогов и зарегистрировать на них сайт. При регистрации лучше заполнять профиль: аватар, все контактные данные, ссылку на сайт, картинки и уникальное описание коммерческого характера.

Удержание клиентов

Используйте модули «Похожие товары», «Вы смотрели» и так далее. Делайте ссылки на сравнительные обзоры, напоминайте посетителю о просмотренных товарах.

Работа над контентом

Создавайте уникальные и качественные тексты, которые будут полезны пользователям. К примеру, сравнительные обзоры, обзор новинок, самые популярные товары 2018 года и так далее. Вы должны заинтересовать пользователя.

Чтобы ваш интернет-магазин мог конкурировать с более крупными игрокам необходимо заниматься его наполнением и развитием с самого начала создания.

Советы по наполнению интернет-магазина:

Карточки товаров должны содержать: описание, характеристики, изображение товаров в разных ракурсах, цены.

Контактные данные должны быть полными: адрес, телефон, e-mail, другие каналы связи от skype до социальных групп Вконтакте.

Одним из основных вопросов является оплата и доставка товара и как она осуществляется.

Необходимо выделить страницу и описать все способы оплаты и доставки.

Веб-студия интернет-рекламы: https://www.bondsoft.ru/