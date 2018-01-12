Краткий обзор водонагревателей для дома

В этой статье мы рассмотрим несколько отличных вариантов среди газовых и электрических водонагревателей, в том числе высокоэффективных моделей (гибридных). Проточные водонагреватели - это также неплохой вариант для дома. HAIER Falco является главным претендентом, если вы ищете двухконтурный газовый котел для дома максимально эффективный, долговечный и привлекательный по цене.

Новые варианты снижают затраты на электроэнергию, но повышают цены на сам водонагреватель.

Улучшенные технологии водонагревателей, появившиеся в последние годы, дают домовладельцам возможность приобрести новый водонагреватель с большими возможностями, чем когда-либо прежде. Традиционный бойлер для хранения воды и электрические водонагреватели по-прежнему доступны и популярны, но к ним уже присоединились безрезервуарные водонагреватели; отопительные системы на базе теплового насоса (также называемые гибридными водонагревателями); конденсационные газовые водонагреватели; и многое другое. Жидкотопливные нагреватели воды также по-прежнему доступны, но эксперты говорят, что их более высокие первоначальные затраты делают их непопулярными. Стоимость топлива в некоторых регионах может быть выше, в зависимости от местных коммунальных расценок.

Для большинства домов и семей, водонагреватель 100 литров или более станет наилучшим выбором. Водонагреватели накопительные электрические Haier представлены на рынке широкой линейкой: от 8 до 300 литров.

Рассмотрим традиционные электрические водонагреватели, которые наиболее знакомы. Они представляют собой большой резервуар для хранения, который поддерживает воду горячей, которая нагревается путем прохождения через нагревательный элемент. Электрические водонагреватели являются наиболее простыми в установке и обслуживании.

Гибридные электрические и конденсационные газовые водонагреватели используют новые технологии, которые могут значительно сократить расходы на топливо, особенно в случае гибридных электрических моделей. Недостатком является то, что эти типы водонагревателей стоят на порядок дороже, чем традиционные водонагреватели. Однако их долгосрочная работа так же существенна. Гибридный электрический водонагреватель может сократить коммунальные расходы более чем на 50 процентов по сравнению с обычным водонагревателем, в то время как конденсационный газовый водонагреватель может сократить расходы на энергию примерно на 25 процентов.

Безрезервуарные проточные водонагреватели являются еще одним вариантом. Они не имеют резервуара для хранения горячей воды; вместо этого, горячая вода генерируется по требованию. Конструктив одних рассчитан на то, чтобы обеспечить горячей водой весь дом, другие могут обеспечить достаточное количество лишь для одной точки водозабора. Безрезервуарные водонагреватели могут работать на электричестве или природном газе, в зависимости от модели. Безрезервуарные водонагреватели также соответствуют новейшим стандартам эффективности, но большинство из них уже достаточно эффективны, чтобы не подвергаться существенному воздействию. С одной стороны, такие водонагреватели намного меньше, с другой - они дорогостоящие и более сложны в установке. Колебание температуры воды в кране является еще одной часто цитируемой жалобой таких водонаргевателей.

Когда вопрос стоит в выборе водонагревателя, специалисты имеют множество аргументов для того, чтобы рассказать о типах нагревателей воды с которыми они сталкивались, но молчат, когда разговор заходит о специфических и малоизвестных моделях. Из-за этого рекомендации, содержащиеся в данном докладе основаны на отзывах пользователей, некоторые из которых отражают месяцы или годы использования продуктом. Мы также рассмотрели советы специалистов относительно того, что искать в водонагревателях. Исходя из всего этого, лучшим выбором среди газовых и электрических водонагревателей, учитывая такие факторы, как производительность, энергоэффективность и стоимость, является производитель Haier. Теперь вы сможете более конструктивно подойти к выбору необходимого оборудования и купить отопительный котел удовлетворяющий ваши требования.