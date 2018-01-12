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Коллаген: важность и значение для организма

Коллаген является одним из важнейших строительных элементов в организме. Этот белок способствует формированию новых тканей и их поддержанию в работоспособном состоянии. Другими словами, коллаген задействован в построении костных, мышечных тканей, кожных покровов, волос, ногтей, суставов. Он также обеспечивает их эластичность – недаром его называют эликсиром молодости. Масса омолаживающих косметологических продуктов базируются именно на коллагене.

Также коллаген можно рассматривать не только в качестве отдельного элемента, но и в качестве пищевой добавки, представленной, например, https://sportmenu.com.ua/catalog/kollagen/. Благотворно влияет на состояние кожи, волос, костей, суставов – это позволяет организму быстрее восстанавливаться после физических нагрузок, перенесенных травм, а также поддерживает его молодость.

Действие коллагена в организме

Коллаген задействован в преобразовании белковых молекул в главные аминокислоты, в число которых входят аланин, глицин, гистидин, формы лизина и пролина. От качества синтеза белков, в котором коллаген исполняет роль катализатора, зависит возможность организма восстанавливать ресурсы.

Естественный синтез этого белка происходит в первые 25 лет жизни, по прошествии которых его качество ухудшается, что приводит к постепенному старению. Это проявляется в общем дискомфорте: появляется недомогание, приходит быстрая утомляемость, появляются боли в суставах, развивается гипотонус мышц, ухудшается работа сосудов. Помимо эстетических проблем, связанных с дефицитом коллагена, его нехватка может провоцировать развитие таких патологий как переломы, травмы межпозвоночных дисков, развитие остеохондроза и многое другое.

Если на начальных этапах нехватки коллагена эту проблему можно решить поверхностными манипуляциями в виде косметических кремов и масок, то с течением лет нужно воздействовать на организм изнутри, а именно принимать коллаген в качестве пищевой добавки для восстановления ресурсов организма.

Кроме этого, коллаген является «скорой помощью» в процессе заживления переломов, растяжений, ушибов – этот элемент активирует защитные силы организма и направляет их на формирование новых тканей, замещающих поврежденные. Особой популярностью коллаген пользуется у медиков для борьбы с патологиями суставов. Часто коллаген является обязательным компонентом программы терапии при лечении остеохондроза, грыжи, артрита, артроза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата.

12 январь 2018 /
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