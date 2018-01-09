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Амулеты, обереги, талисманы, какая между ними разница

Еще с древних времен, люди замечали, что некоторые природные предметы приносят удачу или оберегают жизнь человека. Так и появились талисманы, обереги и амулеты. Однако вопрос оставался открытым по поводу того, каким же образом эти три объекта могут осуществлять свои функции и чем они различаются.

Амулеты и обереги

Данные артефакты способны оберегать человека от влияний негативного характера и посторонних явлений, которые приносят вред. Они носят функцию защиты. Несмотря на их защитную функцию, амулет отличается от оберега.

Функции оберега

  • Обереги выполняют функции защиты от зла и нечисти.
  • Служат защитниками от болезней и несчастных случаев.
  • Отлично выполняют функцию сбережения удачи владельца https://magazinpredmetovsili.ru/.

Оберег выполняется посредством части тела животного, это может быть зуб, рог или кусочек шерсти. Может быть простым растением или исполнен фигуркой из дерева или камня. Многие, в качества оберега носят с собой птичье перо или небольшую горсточку земли из родного дома. Некоторые используют нарисованные на различных предметах, символы, которые тоже имеют свою силу защиты.

Внешний вид, что оберега, талисмана или амулета, практически, не имеет отличий. Главное в них – это заложенные принципы магических программ.

Что касаемо амулетов, то их функции закладываются так же, как и в обереги и талисманы. Амулеты – это защитники от вредных сил и от личных эмоциональных состояний. Они способны остановить человека перед принятием неправильного решения или поступка.

Амулеты способны оградить человека от опасности. Дать ему сигнал, что в данное заведение не стоит даже входить. Они предостерегают своего владельца от возможных катастрофических или природных факторов.

На амулетах могут располагаться надписи, однако такое явление больше связано с талисманами. Примером этому может служить ладанка, которая может нести в себе молитву или оберегающие травы.

Чем же отличается оберег от амулета?

Дело в том, что первый представитель помогает человеку в пассивной защите. В то время как второй вариант защиты может способствовать изменению пространства вокруг своего хозяина.

09 январь 2018 /
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