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Где оформить микрозайм?

Современный человек легко может оказаться в ситуации, когда ему срочно необходима сумма денег, причем всего на несколько дней. Спрос рождает предложение, и на современном рынке начинают появляться микрофинансовые организации, готовые дать экспресс деньги в долг до зарплаты, пенсии, стипендии. Несомненным лидером среди них остается компания «Миг-Деньги», которая предоставляет данные услуги не первый год и успела заполучить положительную репутацию.

На фоне конкурентов «Миг-Деньги» выигрывает по нескольким причинам. В первую очередь, это удобство в оформлении займа. Как только человеку будут нужны деньги, он может обратиться на сайт mig-dengi.ru. Кроме того, представители финансовой организации готовы доставить экспресс-деньги на дом по указанному клиентом адресу. Это делает услуги еще более доступными. Компания предоставляет кредит без справок, достаточно предоставить паспорт гражданина РФ. При этом специалисты компании находят к каждому клиенту индивидуальный подход и проявляют лояльное отношение. Заемщики в возрасте 20-25 лет, которые решили взять деньги, подают заявку на особых условиях. Помимо паспорта, они должны предоставить справку о доходах по форме 2-НДФЛ.

Представителями финансовой организации разработано несколько программ, которые позволяют получить заем на самых выгодных условиях. «Миг-Деньги» предоставляет микрозаймы на карту в размере 1-10 тысяч рублей на срок 5-10 дней для работающего населения, студентов и пенсионеров. При этом процентная ставка по микрозайму составляет 2% годовых в день. Таким образом, желающий взять деньги в долг должен осознавать всю ответственность мероприятия. Если у человека нет реальной возможности быстро вернуть деньги, то лучше не идти на риск.

В компании клиент может оформить кредит за 15 минут, а помощь в расчете суммы долга окажет менеджер финансовой организации. Не стоит пугаться указанной процентной ставки. Например, при оформлении в долг 1000 рублей на 5 дней сумма долга составит всего 1100 рублей. При этом в компании не существует комиссий за выдачу средств, а также пени и штрафов за просрочку платежа. При погашении долга клиент имеет возможность оформить новый договор. Таким образом, он может брать деньги в долг неограниченное количество раз.

30 декабрь 2017 /
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