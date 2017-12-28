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Номерные знаки без флага, что это? Как заказать такие?

Дубликат номера без флага может потребоваться тем автомобилистам, которые получали свои регистрационные номера в период с 1993 по 1997 гг. Такие номера закреплялись за автомобилями государственных учреждений и ведомств, причем, выпускались они в ограниченных сериях. Если номерной знак без триколора был утерян, украден или поврежден, его необходимо как можно быстрее заменить, иначе владельцу транспортного средства не избежать штрафа за езду без номеров или с плохочитаемыми номерами. Наша компания (Gos-Dublikaty.ru) оказывает россиянам и жителям зарубежья услуги по изготовлению дубликатов номерных знаков – все работы мы выполняем быстро, качественно и по минимальной цене.

Дубликат номеров без флага: восстановим без проблем

Изготовление дубликата номеров без флага в нашей компании производится в течение нескольких минут. От наших клиентов мы не требуем никаких документов, кроме копии паспорта и регистрационного свидетельства на транспортное средство. Предоставление фото номерных знаков будет преимуществом, однако не является обязательным пунктом – мы имеем доступ к базе ГИБДД, поэтому сможем восстановить внешний вид ваших номеров и без фото. Для изготовления новых пластин применяется прочный и практичный алюминий, который хорошо зарекомендовал себя в процессе эксплуатации. Буквы и цифры наносятся высокоперманентной краской в точном соответствии с оригиналом. Для производства пластин регистрационных номеров применяется современное оборудование, благодаря чему процесс максимально автоматизирован и занимает буквально несколько минут – вы сможете забрать новые пластины из нашего офиса сразу же после оплаты.

Как заказать номерные знаки без флага

Если вы хотите оформить заказ на изготовление пластин номерных знаков без флага в нашей компании, рекомендуем вам связаться с менеджерами одним из предложенных способов:

  • по телефону;
  • по электронной почте.

Мы проконсультируем вас, ответим на все интересующие вопросы касательно возможных способов оплаты и доставки готовых пластин, а также времени, которое потребуется для их изготовления. Если вам не удобно приехать к нам в офис, то можно отправить все документы по электронной почте, а оплату произвести безналичным расчетом. После изготовления мы отправим новые автономера по почте в любой город России или зарубежья.

28 декабрь 2017 /
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