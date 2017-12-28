Кухонные плиты в интернет-магазине 590.ua

Привычные всем кухонные плиты актуальны и в сегодняшние дни - они дешевле, компактнее и обычнее, чем встроенные варочные панели и печи. Ассортимент, предлагаемый в продаже в настоящее время достаточно обширен, что у каждой домохозяйки есть возможность выбрать устройство по личному вкусу и требованиям. Что вам нужно знать, прежде чем выбирать плиту для кухни, чтобы она служила добросовестно в течение многих лет, не обманывая ни одной из надежд на нее?

По своей структуре современная плита похожа на советские аналоги, так как оба они состоят из корпуса, рабочего стола с горелками и прочих элементов. Однако определенные отличия в отношении как конструктивных, так и технических параметров сделали её более функциональным устройством.

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Чтобы выбрать качественную плиту для кухни, нет необходимости понимать особенности газовой системы для обычного потребителя - тип горелок, метод соединения и другие тонкости уже давно унифицированы и принимаются во внимание лишь при монтаже. Единственное, что нужно прояснить для вас заранее, это количество и тип нагревательных элементов. Огромное количество газовых печей контролируется механически - посредством нескольких поворотных переключателей. Такой контроль надежный, знакомый и не зависит от электросети, и при этом, он не позволяет точно настроить режим работы. Электронная или сенсорная панель более удобна для управления духовкой - они являются переменными, панель управления ими смотрится актуально, а рецепты можно записывать в память устройства.

Размышляя о том, как выбрать газовую плиту высокого качества, обязательно надо помнить и о духовке. Производители неплохо справились с этим, и потребители нередко путаются относительно того, нужны ли новые функции им так же, как говорят рекламодатели, или они просто маркетинговые ходы.

Вопрос о безопасном пользовании газовой плиты актуален всегда, поэтому стоит позаботиться о предотвращении аварий даже на стадии выбора. Производители внедрили немало технологий по предотвращению утечки взрывчатого газа или сжигания.