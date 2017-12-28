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Выбираем детский матрас

Правильно подобранный матрац для младенцев в кроватке решит проблему правильного развития позвоночника, предоставив ребенку здоровый сон в правильном положении.

В последнее время многие предпочитают покупать ортопедический матрас. Что же он собой представляет? Это изделие предназначено для того, чтобы исправить недостатки и деформации тела пользователя. И если ребенок действительно страдает от искривления позвоночника, то при вопросе о том, какой матрас для него подобрать - надо посоветоваться со специалистом. Однако, в основном, мы относим к ортопедическим параметрам матрасов, подразумевающим возможность их применения в целях профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. И в этом случае имеется несколько особо значимых принципов, как выбрать матрац для детской кроватки.  Покупка матрасов в компании "МебельОК" обеспечит здоровый сон вашему ребенку.

Матрац должен быть приспособлен к изгибу тела ребенка так, чтобы обеспечить совершенно плоское и обязательно горизонтальное положение его позвоночника, когда он спит. Мышцы малыша должны быть абсолютно расслаблены, чтобы не было отеков. В связи с этим, матрац должен быть гладким, эластичным и умеренно жестким.

Пытаясь сэкономить деньги, многие родители думают о приобретении дешевого матраца с пенополистиролом или хлопковым наполнителем для ребенка. Такие изделия слишком мягкие, они в скором времени теряют форму и совершенно не поддерживают позвоночник малыша во время сна. Помимо этого, влажность может сохраняться в слое ваты, создавая условия для распространения опасных микроорганизмов. Вы можете купить маленький матрасик с указанными выше наполнителями для детской коляски, потому что малыш проводит в нем немного времени, и даже если он спит, будучи на прогулке, на короткое время. Но для кроватки такой матрас не рекомендуется.

Размер изделия должен быть выбран в соответствии с его внутренними размерами. В то же время зазор между стенкой кроватки и матрасом считается нормальным, не превышающим четырех сантиметров. Если матрац несколько меньше, то малыш может засунуть ручку в этот зазор между матрацем и стеной для кроватки, нанести себе травму. Более крупный матрас будет лежать неравномерно на кроватке, и в этом случае позвоночник крошки будет находиться под угрозой искривления. На сайте kolobok.ua вы можете прочитать об этом подробнее.

28 декабрь 2017 /
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