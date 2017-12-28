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Правильно ухаживаем за огнестрельным оружием

Масло для оружия требуется, когда необходимо его очищать и для сезонного обслуживания. Данное средство имеет много разновидностей, основным отличием которых является состав. Исходя из этого, выделяются несколько типов, как было указано ранее. Кроме того, необходимо рассмотреть целесообразность использования определенных масел для оружия в тех или иных условиях.

Основываясь на опыте квалифицированных специалистов портала http://arsenal911.com.ua/, условно делят очистку на четыре стадии, к которым относятся следующие:

  • Очистка оружия на месте - иначе говоря, непосредственно после стрельбы (не более двадцати минут от последнего выстрела), до тех пор, пока грязь не успеет высохнуть на оружии. Это необходимо для того, чтобы очистить отверстие ствола от образовавшегося порошкообразного осадка, чтобы не допустить его отрицательного воздействия на поверхность; В основном, для этого применяют универсальные масла от проверенных производителей.
  • Очистка основного оружия - выполняется после каждого выхода, предпочтительно - день за днем.
  • Это необходимо для того, чтобы не допустить осаждения из углеродистых отложений, уплотнение мелких частиц, что в дальнейшем способствует процессу ржавчины ствола. Применять нужно только масло для чистки оружия. Не используйте абразивы!
  • Полная очистка оружия - зависит от частоты применения оружия, его разнообразия и общего состояния.

Это требуется для удаления медного покрытия, свинца. Очистка и смазка внутренних механизмов (затвор, детали багажника, спусковой крючок и прочего). Для этого применяют все имеющиеся растворители и смазки.

Сохранение - каждый раз, прежде чем положить оружие на долгое время, например, до следующего сезона. Или, если необходимо, если вы его коллекционируете.

Это поможет значительно сохранить работоспособность и целостность покрытий оружия Для этого применяют масла с высокой вязкостью.

В дополнение к маслам существуют и другие специальные предметы - например, актуален шомпол для чистки оружия.

При покупке обратите внимательно изучите продукт, и посмотрите, для каких целей он предназначен.

28 декабрь 2017 /
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