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Хлебопекарное оборудование

Даже маленькая частная пекарня - отличный способ начать бизнес. Ведь хлеб имеется на каждом столе, и поэтому всегда будет востребован.

Разумеется, одного желания открыть хлебопекарню недостаточно, потому что изготовление вкусного хлеба непосредственно зависит как от квалификации, умения, опыта пекаря, так и от качества и надежности оборудования. Помимо этого, производство должно быть организовано таким образом, чтобы в день продавать значительную часть хлебобулочных изделий, потому что никто не хочет покупать вчерашний хлеб - все выбирают свежие.

Большинство начинающих предпринимателей думают, что сначала можно будет купить недорогое и не очень качественное оборудование. Это не правильное решение - ведь такие устройства не надежны, и поэтому будут выходить из строя в процессе работы: его надо будет отремонтировать, то есть он будет бездействовать; выпуск будет намного ниже, чем при эксплуатации надежного хлебопекарного оборудования. Кроме того, качество агрегатов оказывает непосредственное влияние на качество хлебобулочных изделий.

Перед тем, как совершить покупку, подумайте о том, какова должна быть печь, камера разлива и другие комплектующие. Речь идет не только о качестве, но и о «гибкости». Иначе говоря, покупая такой агрегат, вы должны принимать во внимание, что вкусы потенциальных потребителей довольно изменчивы, и вы должны быть готовы организовать выпуск новых продуктов, перестроив одну из линий. Обратите внимание, что пекарное оборудование, должно быть эстетически привлекательным, и поэтому вы можете сделать пекарню «открытой» для глаз клиентов, оборудовав особую стеклянную стену в магазине или заведении общественного питания. Такая «открытость» придаст вашему объекту что-то необычное, и разумеется, клиенты запомнят ваше заведение и расскажут своим знакомым, что значительно расширит вашу клиентуру, и соответственно, повысит ваши доходы.

Безусловно, качество хлебопекарного оборудования - это, прежде всего. И тем не менее, не покупайте очень дорогое оборудование. Маловероятно, что это будет выгодно - конкуренция на рынке хлебобулочной продукции достаточно высока, и поэтому постарайтесь правильно рассчитать бюджет.

28 декабрь 2017 /
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