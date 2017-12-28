Бизнес партнерство с Китаем

Если в недалеком прошлом товары из Китая были связаны с низким качеством, вторичным сырьем, то в настоящее время это не столь актуально. Большинство производителей из Поднебесной в своей деятельности начали использовать передовые технологии. На современных китайских сайтах вы можете легко найти хорошие товары по доступной цене. Что касается качества и срока годности, они практически не уступают по качеству остальным странам-производителям.

Многие из наших сограждан уже несколько лет заказывают продукцию из КНР, как для себя, так и на перепродажу. Другие граждане и понятия не имеют, как вы можете покупать товары на подобных интернет-сайтах. И некоторые не знают об их существовании.

Ежегодно растет количество готовых и составных продуктов, созданных в Поднебесной. Это даже не отражается в расценках - они достаточно низкие. И в связи с этим, большинство отечественных предпринимателей выбирают этот вид бизнеса. Большое значение имеет правильно решить, что продать и как это сделать. В таком случае сотрудничество с Китаем откроет широкие возможности для продвижения бизнеса.

Для начала следует заключить контракт с конкретным производителем или иностранным интернет-магазином. Необходимо обязательно уточнить, что заказ сделан после оплаты покупки. Когда потенциальный покупатель оплачивает покупку, вы переводите деньги на счет продавца. Получив требуемую сумму, китайский партнер отправляет пакет адресату. Если вы отрегулировали работу таким образом, то ничего не потеряете и сможете получить ваш интерес от транзакции. Эта несложная схема удачно работает на отечественном рынке уже несколько лет.

Заказывая продукты лишь для себя или небольшую партию недорогих товаров, вам не придется оформлять и оплачивать таможенные пошлины. Те, кому удалось установить поставки в более крупном масштабе, вынуждены будут столкнуться с налогами, оформлением таможенной документации. Если вы новичок в этом деле, то потратите немало усилий и денег. Поэтому опытные медиаторы перекладывают такие вопросы на специализированных компаний. Нужно только найти надежную фирму.

Например, на сайте https://4youglobal.com/finance.html представлена компания, которая берет на себя ведение бухгалтерии с Китаем. Они помогут вам сэкономить до тридцати двух процентов бюджета.