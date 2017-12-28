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Выбираем правильно ювелирные украшения

Ювелирные изделия от компании "Злато" это покупка, к которой вы должны относиться с полной ответственностью, даже если покупаете их не для себя. Ведь в любом случае вам хочется порадовать дорогого человека.

Многим известно, что в крупных ювелирных бутиках продавцы имеют план продаж для определенных товаров. И они предлагают, в первую очередь, уделяя большое внимание потенциальным покупателям.

Как выбрать ювелирные украшения, и какие критерии вам нужно знать?

Прежде всего, необходимо принять во внимание металл, из которого выполнено украшение. В основном, в продаже имеются ювелирные изделия из таких драгоценных металлов, как золото, платина и серебро. Однако, имеются ещё и другие, которые используются в драгоценных сплавах, чтобы украсить изделие, придать ему определенный блеск и выносливость.

Обязательно, при покупке нужно посмотреть, имеется ли проба на изделии. Если этого не существует - скорее всего, у вас в руках подделка. Возможно, что украшение было изготовлено в частной мастерской, и в таком случае легче узнать имя мастера и связаться с ним напрямую - такой вариант будет более экономичным и оригинальным, потому что в своей мастерской ювелир сможет создать эксклюзивное украшение, у которого нет дубликата.

Обратите внимание также и на крепление на ювелирных изделиях. Выберите их, сосредоточив внимание на своем образе жизни. Будете ли вы носить его каждый день, или вы положите его в сейф, и доставать будете один раз в год для торжественных событий? Эти вопросы ничуть не мелочи, потому что крепление камня может сломаться от небрежного движения и пользования!

Серебряные ювелирные изделия не считаются торжественной версией - они, в основном, предназначены для того, чтобы надевать их каждый день - на работу или учёбу. Однако, если же украшение изготовлено известным ювелиром или представляет собой шедевр ювелирного искусства, то вполне можно надевать его на особые случаи.

Если у вас гарнитур, никогда не носите все его атрибуты сразу. Лучше серьги с кольцами или браслетом.

Но бриллиантовое ожерелье надо надевать лишь на очень торжественных приёмах, и не на одежде, а на открытом декольте.

28 декабрь 2017 /
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