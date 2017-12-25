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Как выбрать квартиру

В современном мире все большее количество людей мечтают о приобретении собственной квартиры. Именно по этой причине они всегда стремятся к данному шагу. После того, как все деньги собраны, то естественно многие люди задумываются о том, какой они видят квартиру своей мечты.

Стоит отметить, что сегодня большое количество людей предпочитают выбирать именно квартиры вторичного рынка. Но также стоит помнить, что именно вторичное жилье сегодня дешевле, чем квартиры в новостройках. Тем более, что именно на вторичное жилье проще всего взять именно ипотеку. Именно во вторичном жилье можно приобрести квартиру и сразу же в ней жить.

Также при выборе квартиры вы сможете сразу же обратить внимание на то, в каком именно районе выбираете квартиру и именно по этой причине выбирать только тот район, который вам ближе. То есть, например, именно в этом районе находится ваша работа или детский сад, тогда непременно, отдавайте ему при выборе свое предпочтение. Также при выборе данной квартиры обратите внимание на материал, из которого непосредственно изготовлен сам дом. Если он кирпичный или панельный, то можно смело говорить о том, что в такой квартире при необходимости будет довольно сложно делать перепланировку. Если же дом монолитный, то там все позволяет переделывать общий вид помещения. Также отнеситесь внимательно к выбору этажа. Ведь именно первые и последние этажи вовсе не рекомендованы специалистами по недвижимости, так как все чаще данные квартиры подвергаются нападениям воров и в их окна чаще всего летит пыли и грязь. Обратите свое внимание также на то, что не желательно выбирать угловую квартиру. Ведь именно данная стена будет максимально холодной и вам придется ее утеплять, то есть оборудовать на ней именно радиаторы отопления.

Для того чтобы гарантировано найти самый выгодный вариант квартиры вторичного рынка, то непременно обращайте внимание именно на специализированные агентства недвижимости, а также воспользоваться Сландо объявления недвижимость. Именно там вы сможете найти самые выгодные и приемлемые варианты для приобретения.

25 декабрь 2017 /
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