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Пиломатериалы от компании Greenstroy

На сегодняшний день довольно часто во всех сферах жизнедеятельности человека присутствует дерево. Стоит отметить, что натуральная древесина – это достаточно универсальный материал. Самыми востребованными и актуальными в нашей стране сегодня считаются такие изделия из древесины, как пиломатериалы. Пиломатериалы – это окончательный результат распила цельных бревен. То есть пиломатериалы появились еще задолго до появления в промышленности клееных и прессованных древесных изделий. Данные пиломатериалы возникают путем роспуска бревен, и при этом одна сторона сохраняется довольно плоской. Из одного бревна таких отдельных материалов может насчитываться довольно большое количество. Все зависит от толщины самого столба. В большинстве случаев такие материалы состоят из двух параллельно находящихся сторон. Сегодня бревна распиливаются по двум основным способам:  радиальный и тангенциальный. При радиальном направлении распила ориентировано именно в центр годичных колец. Брусья и доски, которые получаются в результате весьма одинаковые по размерам и диаметру. При тангенциальной распиловке направление пилы идет по касательной и к центру годичных колец. При этом возникает довольно большое количество различных составляющих.

Для производства пиломатериалов применяют именно хвойные и лиственные породы древесины. Также пиломатериал подразделяются по типу усушки. То есть существуют именно сухие пиломатериалы, а также камерной усушки. Сухие материалы проходят процесс усушки на свежем воздухе и в своем составе имеют только 20% воды. Вот именно данный вид пиломатериалов все чаще применяется в строительстве.

Пиломатериалы камерной усушки проходят сушку именно в закрытом помещении при довольно высоких температурах. После этого проходят обработку специальными составами, которые способствуют максимально быстрой усушке. Обязательно во время приобретения пиломатериалов интересуйтесь у продавцов о происхождении данных пиломатериалов, а также наличия всех необходимых сертификатов качества  и соответствия всем нормам и требованиям.

25 декабрь 2017 /
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