Порча на одиночество: причины

Многие одинокие и несчастные люди изо всех сил стараются исправить свою жизнь, но часто у них ничего не выходит. И причиной может оказаться порча на одиночество.

Как определить негатив



Как понять, что ваше одиночество – не результат вашего же неправильного поведения, неверных решений и тому подобного? Можно предложить перечень признаков, которые указывают на не совсем естественное происхождение такой проблемы:

Начиная иногда со школы, человек имеет проблемы с противоположным полом.

Нормальных отношений нет никак.

Отношения обрываются на этапе разговора о свадьбе.

Подобные проблемы длятся годами и не решаются, несмотря на приложенные усилия.

В вашем роду тоже были подобные затруднения.

Поначалу все в жизни шло своим чередом и вдруг изменилось в один момент.

Иногда бывает, что у человека все было в жизни нормально – и вдруг полетело под откос. И не нормализуется больше, несмотря ни на какие усилия. Возможно, тут кто-то «постарался».

Хуже, если неудачи преследовали с детства, здесь возможен уже родовой негатив. Самая тяжелая в этом смысле порча на одиночество – родовая. Которая переходит по наследству, портит жизнь всем потомкам и только становится сильнее от времени. Именно родовые порчи хуже всего поддаются диагностике и уничтожению.

Семья и отношения для женщин важнее. И порчу на одиночество, любого вида, чаще получает прекрасный пол.

Снятие негатива

Само по себе наличие негатива можно выяснить простыми способами: маятником, свечой или выкатыванием яйцом. Свеча, которая начинает коптить, трещать или «плакать» указывает на сильный негатив.

Точно так же, если провести по всему телу свежим сырым яйцом (в скорлупе, естественно) можно понять, есть ли негатив. Яйцо разбивают в стакан воды и наутро содержимое анализируют: небольшое помутнение или нити белка указывают на сглаз или легкий негатив. Но если желток в пятнах, почернел или стал похож на вареный – присутствует именно порча.

Далее можно уже сделать вывод, что в серии неудач виновата именно наведенная порча.

Для этого «доброжелатели»делают следующее:

Венец безбрачия;

пыльная накидка или саван одиночества – программа, не дающая противоположному полу вас заметить;

печать одиночества и т.д.

Саван одиночества или венец безбрачия не дает именно выйти замуж. Печать одиночества разрушает любые связи, даже дружеские и может передаваться по наследству. Разумеется, это не полный перечень негативных программ.

Есть и способы избавления от подобной напасти. Например, такие порчи можно «выкатывать» яйцом, как выше описано, отжигать свечой. Или перекладывать на соль, воск, дерево и т.д.

Около полуночи сходить на пешеходный перекресток, оставить мелкие денежки с приговором. Вы как бы «откупаетесь» от невезения.

Никто вас на том месте не должен видеть и желательно по дороге домой тоже. Повторить для верности надо 9 раз в 9 разных местах. Но в серьезных случаях лучше обратиться к проверенному магу.