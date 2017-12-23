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Глухие межкомнатные двери: описание, характеристика и достоинства

Межкомнатные двери – обязательный атрибут жилого интерьера. Их главная роль заключается в разделении пространства на функциональные зоны, обеспечении приватности домочадцев и возможности уединения, улучшении эстетических данных жилища, а также гармоничном завершении общего интерьера. Обойтись без такого «аксессуара» невозможно, вот почему к его выбору стоит подойти с особой ответственностью и серьезностью.

Современные украинские фабрики оснащены высокотехнологичным импортным оборудованием, позволяющим производить качественную, прочную, долговечную продукцию разного формата на любой вкус и потребности покупателя. В продаже доступны модели всевозможных видов и модификаций, которые отличаются: цветом, материалом, размерами, стилем, дизайном, эксплуатационными свойствами. Наиболее доступные – модели из древесных плит (ДСП, МДФ), сверху покрытые деревянным шпоном, пленкой или пластиком. Также всегда можно подобрать изделия премиум класса, изготовленные из экзотических пород натурального дерева, декорированные ковкой, патиной, ручной росписью или резьбой.

Особенности глухих дверей

Среди огромного ассортимента наибольшей популярностью пользуются модели глухого типа. Такой вид незаменим для комнат, предполагающих уединение: ванной, спальни, санузла, гардеробной, рабочего кабинета, детской комнаты, офиса, школьного класса. Стандартная глухая дверь представляет собой конструкцию, состоящую из коробки и самого цельного полотна, которое может быть декорировано на любой вкус и цвет.

Преимущества глухих межкомнатных дверей:

  • обеспечивают отличную шумо- и теплоизоляцию;
  • позволяют скрыть все, что находится за ними;
  • гарантируют 100% приватность;
  • прочные, надежные, долговечные.

В продаже есть масса видов глухих дверей разной ценовой категории, что делает из доступными для широкого круга покупателей.

Где купить с доставкой по всей Украине?

Не знаете, где приобрести добротные межкомнатные двери глухого типа по разумной цене? Приглашаем посетить каталог интернет-магазина Перша Дверна Гильдия – огромного онлайн-центра дверей для дома, офиса, технических помещений. Оформить заказ очень просто, достаточно подать заявку на сайте компании, перейдя по ссылке 1dveri.com.ua или позвонить по любому указанному телефону. В телефонном режиме также можно уточнить информацию по наличию, срокам изготовления и доставки, актуальной стоимости, особенностям гарантийного сервисного обслуживания того или иного товара.

23 декабрь 2017 /
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