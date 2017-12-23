Опытные фотографы для фотосъемки свадеб и праздников от сайта YouDo от 300 рублей

На память о любом торжественном мероприятии остаются фотографии. Конечно, учитывая качество современной аппаратуры, можно и самостоятельно сделать несколько снимков. Но зачем, если все равно ни одна любительская фотография не выдержит сравнения с профессиональным фото. Если вы хотите получить яркие, насыщенные и четкие снимки, обращайтесь к специалистам, зарегистрированным на youdo.com.

Найти фотографа, не выходя из дома

Сервис YouDo предлагает заказчикам удобный и эффективный алгоритм поиска исполнителя. Если вам нужна, к примеру, семейная фотосессия в студии вашего города, просто создайте заявку и разместите ее на сайте youdo.com. Те специалисты, которым будет интересно выполнить ваше задание, обязательно предложат свои услуги. Так вы сможете, не теряя времени, найти фотографа, который будет свободен в нужный вам день и согласится на предложенную вами цену. Специалист Юду сможет предложить полный комплекс услуг, например:

помочь найти студию с интересными локациями;

разработать сценарий для съемки;

предложить различные образы для модели;

подобрать необходимый декор.

На сайте Юду зарегистрированы фотографы, работающие в разных жанрах. Просмотрев портфолио исполнителей, вы сможете найти того мастера, который отвечает вашим требованиям. Например, некоторые специалисты предпочитают снимать в студии и создавать фотографии для рекламной продукции (буклеты, журналы, листовки). Другие же, наоборот, любят работать на выезде, снимая в парках, на оживленных улицах, за городом. Каким бы сложным не было ваше задание, обязательно найдется специалист, который выполнит его на отлично.

Стоимость услуг исполнителей YouDo

Как правило, в профиле каждого фотографа, зарегистрированного на Юду, есть прайс-лист с ориентировочными расценками. Однако нужно понимать, что стоимость может варьироваться. Так, например, свадебная фотосессия может длиться пару часов, а может занять целый день, если нужен фоторепортаж всего мероприятия. Соответственно, и цены на подобные услуги будут разными. Кроме того, на окончательную сумму влияет:

срочность выполнения задания;

объем работы;

время проведения съемки;

необходимость в дополнительных услугах.

В любом случае с помощью сервиса Юду вы всегда сможете найти оптимальный по цене вариант. При этом качество работ будет на высоте, в чем легко убедиться, прочитав отзывы клиентов в профиле выбранного мастера.