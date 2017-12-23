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Как сделать букет для мужчины своими руками?

Букеты традиционно выступают приятным дополнением к основному подарку. На первый взгляд, кажется, что подобрать подобную композицию для мужчины достаточно сложно. В нашей статье вы найдете идеи, которые помогут создать оригинальные букеты для мужчин своими руками.

Оригинальные букеты для мужчин

Букет цветов для мужчины – лишь один из возможных вариантов праздничного презента. Сегодня можно собрать поздравительные композиции, состоящие из полезных вещей, а также любимых деликатесов, сладостей или напитков получателя. Например, букет из носков для мужчины станет прекрасным сопровождением основного подарка.

Букет для мужчины из пива

Если мужчина неравнодушен к пиву, приятным подарком станет композиция, собранная из пивных банок. Букет для мужчины из пива можно собрать несколькими способами:

  • Сложить банки в круглую форму по типу торта и перевязать декоративной лентой или бечевкой.
  • Сформировать букет, расположив банки на специально подготовленной форме.

букет для мужчины из пиваРассмотрим подробнее, как собрать букет для мужчины из банок с его любимым пенным напитком:

  1. Вырезается заготовка из пенопласта толщиной 2 сантиметра. По форме основа напоминает теннисную ракетку.
  2. Для большей прочности основание укрепляется с помощью картона, приклеенного на деревянные шпажки.
  3. Получившаяся основа декорируется. Для этого используют:
    • ткань;
    • крафтовую или оберточную бумагу;
    • гофрированную бумагу;
    • флористическую сетку.
  4. Далее из плотной бумаги, например, из ватмана создаются подстаканники, в которые будут устанавливаться банки. Их приклеивают к основанию букета на горячий клей, либо закрепляют с помощью строительного степлера.
  5. Готовые подстаканники декорируют.
  6. Чтобы букет получился по-настоящему праздничным, композицию дополняют всевозможными закусками. Для этого используют сушеную рыбу, морепродукты, фисташки, орешки.
  7. Все съедобные элементы заворачиваются в специальную пленку. Также можно приобрести упаковки небольшого размера, которые будут хорошо смотреться в букете.

Букет для мужчины из еды

Еще один оригинальный вариант – создать съедобный букет для мужчины своими руками.

Букет из продуктов для мужчин может содержать:

  • копченые или запеченные мясные деликатесы;
  • твердые или копченые сыры.

В качестве декоративной и одновременно съедобной части композиции пригодятся:

  • булочки;
  • острые перцы;
  • помидоры черри;
  • всевозможная зелень.

Вкусные букеты для мужчин стоит размещать в корзинках либо коробках из плотного картона. Во втором случае основание придется дополнительно задекорировать.

букет из продуктов для мужчины

Чтобы съедобная композиция дольше сохранила свежий вид стоит хранить ее в холодильнике, упакованной в специальную пленку. Кроме того собирать букеты из еды для мужчин следует в тот же день, когда планируется вручать подарок.

Съедобными элементами мужского букета также могут выступать:

  • конфеты;
  • печенье;
  • шоколадки;
  • шоколадные или вафельные батончики.

Идеальный декор для сладких букетов – гофрированная бумага, ленты, матовая пленка.

Букет из живых цветов мужчине

Вышеописанные варианты являются необычными и подойдут как решение для подарка с юмором или нестандартного сюрприза. Однако в большинстве праздничных случаев лучше подарить мужчине букет из живых цветов. При этом следует соблюдать некоторые правила создания мужских цветочных композиций.

Букет мужчине на День рождения

Если вы хотите самостоятельно собрать букет мужчине на День рождения, отдавайте предпочтения прямым линиям и строгим формам.

Главными героями «мужской» цветочной композиции могут быть:

  • Розы – один из универсальных вариантов букета цветов мужчине на юбилей.
  • Каллы – строгие и одновременно завораживающие.
  • Гвоздики – подойдут даже для мужчин консервативных взглядов. Эти цветы символизируют успех, свободу и верность, а разнообразие окрасов позволяет создать идеальный подарок, как для вашего спутника жизни, так и для коллеги, начальника или учителя.
  • Хризантемы, герберы и подсолнухи – солнечные цветы, которые позволят выразить самые теплые и искренние пожелания.

букет из живых цветов мужчине

Составляя букет мужчине на юбилей, обратите внимание на цвета, которые флористы рекомендуют использовать в подобных букетах. Отдавать предпочтение следует ярким и насыщенным оттенкам. Исключение из данного правила – белый цвет.

Эффектно и празднично в композиции для мужчины будут смотреться цветы следующих окрасов:

  • красного;
  • темно-розового;
  • желтого;
  • оранжевого;
  • синего;
  • фиолетового.

Где купить красивый букет мужчине из цветов?

Купить букет для мужчины или свежие цветы, из которых можно создать собственную композицию можно воспользовавшись услугами интернет-магазина Цвет’Ok. Опытные флористы магазина помогут выбрать подходящие цветы и колористическое решение для букета, который станет идеальным подарком для любого повода.

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23 декабрь 2017 /
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