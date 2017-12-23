СММ и интернет продвижение

Наличие интернет-сайта не всегда обязательно для ознакомления аудитории с вашим продуктом. В ряде случаев достаточно аккаунтов в социальных сетях – активная работа с аудиторией даёт необходимые «социальные сигналы» поисковым системам и ваш страницу профиля или сообщества можно найти в результатах поиска по определенным запросам. Сегодня социальные сети становятся всё более ориентированы на электронную коммерцию и функционал платформ позволяет размещать товары с описанием и ценами, вести учёт заявок и переписку с покупателями.

Если вы не собираетесь становится гуру SMM и заниматься профессиональным продвижением самостоятельно, но вам нужен результативный канал привлечения клиентов – поставьте задачу частным исполнителям на удаленку. Новая биржа фриланса «Юду» позволяет осуществлять размещение заявок для совершенно бесплатно, и вы в кратчайшие сроки сможете получить отклики исполнителей, первичные консультации и ориентировочный бюджет.

Лендинг-площадка для размещения предложения

В случае, когда сообщества в социальной сети явно недостаточно для продвижения по множеству поисковых запросов вашей тематики, встаёт необходимость в создании расширенного многостраничного лендинга. В случае, когда у вас отсутствует опыт создания интернет-проектов, наиболее адекватный путь – это, опять же, обратиться к фрилансерам: вы сможете подобрать исполнителя с опытом в схожих кейсах и получить ценные рекомендации для старта. По сравнению с веб-студиями, вы значительное сэкономите время (без необходимости назначения традиционных встреч), а также бюджет, поскольку фрилансеры более заинтересованы в поэтапном создании проекта и его дальнейшем успехе.

Как начать привлекать трафик на лендинг (сайт или сообщество)?

Для начала необходимо разместить информацию везде, где возможно: онлайн-справочники, социальные сети, интернет-каталоги. Это поможет компании быть найденной целевой аудиторией.

Рассылка пресс-релизов для локальных интернет-СМИ позволит вам получить предложения по размещению на рассмотрение, а также в некоторых случаях можно рассчитывать на информационное партнерство. Всё, что нужно сделать – это подготовить презентацию вашего продукта и убедиться в том, что в списке получателей присутствуют издания, тематика которых совместима с вашей.

Реклама и распространение информации через соцсети

Особое внимание уделите правилам и ограничениям распространения информации в социальных сетях, которые ужесточаются с каждым годом. Рассылка спама, добавление в друзья, лайки и комментарии в определенных объемах – гарантированный бан вашего аккаунта. Профессиональные СММ-щики (с хорошим рейтингом и портфолио на YouDo) ознакомлены с такими лимитами, предоставляют гарантии и способны осуществлять безопасное распространение информации и продвижение вашего сайта или коммерческого аккаунта.

После выполнения такого минимума можно переходить к рассмотрению платных размещений и различных видов рекламы в интернете.