Альтернатива оригинальным чернилам Epson

Современная техника для печати может быть довольно капризной, она не будет работать на некачественных чернилах. Именно потому на AdisPrint.ru предлагаются исключительно качественные составы. В нашем каталоге представлены совместимые чернила для струйных принтеров и МФУ Epson. Это идеальный способ для того, чтобы значительно сэкономить на печати без ущерба качеству создаваемых изображений.

Какие выбрать?

Владельцы печатной техники понимают, что выбор чернил является ответственным процессом. Ведь от него зависит и качество печати изображений, и состояние техники. Если качество краски будет плохим, то можно получить соответствующую печать. Именно поэтому стоит уделить данному вопросу пристальное внимание, разобраться в видах составов, подобрать водорастворимые или пигментные чернила.



Стоит отметить, что чернила для принтера Epson могут быть водорастворимыми и пигментными. Называются составы так из-за тех веществ, которые используются в качестве основы. При этом стоит понимать, что оба варианта сильно различаются между собой. Они обладают собственными недостатками и преимуществами.

Какие лучше?

Если обратить внимание на недостаток водорастворимых чернил, то стоит сказать, что изображение, создаваемые с их помощью, не имеют никакой защиты от воды. То есть если на фотографию попадет кофе или капли дождя, то краска размоется. Но не стоит забывать и про преимущества, которыми обладают данные составы, среди них нужно отметить:

доступная стоимость

практичность, ведь с таким составом будет легче чистить технику

принтер не будет засыхать, если должно ничего не печатается

идеальная передача цветов, при этом изображение будет более выигрышно смотреться на глянцевой бумаге.

Оригинал не всегда лучше

Многие думают, что оригинальные составы всегда являются лучшим выбором, но это не совсем так. Мы предлагаем отличную продукцию, которая полностью соответствует оригинальным составам. Неоригинальные чернила обеспечивают отличную картинку, при этом положительно сказываются на состоянии техники. При покупке вы можете заметить даже внешнюю схожесть, составы похожи по текучести.



Можете быть уверены, что принтер будет работать на ура с нашими чернилами. Ведь мы сотрудничаем только с проверенными изготовителями, в качестве продукции которых полностью уверены. При выборе помните, что нужно учитывать, для какой именно модели вы подбираете состав, он должен соответствовать технике. В противном случае, использование несоответствующих чернил может привести к поломке, быстрому износу устройства. Мы предоставляем широкий выбор составов, среди которого вы сможете подобрать именно то, что вам требуется.