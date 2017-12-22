Выбираем оригинальные подарки на юбилей

Подарки на юбилей несут в себе особый смысл. Это не просто очередной презент на день рождения, а способ выразить любовь и уважение к человеку, отмечающему круглую дату – переход на определенный жизненный этап. Идей подарков на юбилей существует масса, одна из самых распространенных – идея подарка в виде посуды. Презенты в виде наборов или отдельных элементов посуды могут быть как просто полезными, так и оригинальными и даже шуточными.

Полезные подарки на юбилей 50, 55, 60 лет

Посуда является необходимым элементом в каждом доме, поэтому любой ее вид является полезным презентом. В данном случае важно позаботиться не только о полезности, но и о приятности.Чайные сервизы из фарфора или праздничные наборы из хрусталя будут приятны человеку, любящему семейные застолья, и найдут достойное применение в доме.

Любителям кулинарных экспериментов придутся по душе наборы кастрюль, сковород и сотейников, позволяющих быстро и просто готовить разнообразные блюда. Специальные антипригарные покрытия таких элементов сделают процесс готовки еще более приятным. Полезные подарки на юбилей 60 лет и подарки на юбилей 55 лет можно выбрать с учетом того, что человек переходит на новый этап жизни и сможет больше времени посвящать себе и своим интересам. Например, женщине в подарок на юбилей 55 лет можно преподнести набор кондитера, включающей книгу рецептов, разнообразные формы для выпечки и другие необходимые приспособления. Данный набор позволит воплотить в жизнь все задумки, для которых не находилось времени в суете рабочих будней. А вот, к примеру, работающим можно подарить бизнес-подарки которые могут состоять из оригинального ежедневника и т.д.

Оригинальные подарки на юбилей

Оригинальность предполагает нестандартность, кардинальное отличие презента от банальных кружечек и баночек. Оригинальность может заключаться в необычном дизайне (квадратная кружка) или абсолютной новизне презента (например, новая модель чайника или фритюрницы). Оригинальности можно достичь за счет игры с цветом. Так, набор из черных кружек и белых блюдец в подарок юбилей 50 смотрится свежо и смело.

Шуточные подарки на юбилей мужчины или женщины

Шутки являются уделом детей и юных личностей. А можно ли шутить солидным людям? Конечно, да. Допустимо преподносить подарки на юбилей 50 лет, 55 лет и даже 80 лет в шуточной форме, но только близким людям, обладающим чувством юмора. На юбилей 50 лет мужчине в подарок можно преподнести кружку со смешными надписями, например, «Седина в бороду…». Также шуточный подарок мужчине на юбилей 50 может включать элементы, подвигающие посмеяться над собой: выпить пива с друзьями из стаканов-рожков, испробовать новое блюдо на тарелках в форме куска мяса.На юбилей 50 лет женщине в подарок можно дарить любые подарки-приколы, однако стоит избегать шуток на тему возраста. Безобидны и забавны презенты со смешными надписями: скалка со шкалой (время суток - равно число ударов по голове), блюдце в форме зеркала с фразой «Я ль на свете всех милее?». В подарок маме на юбилей стоит преподнести то, что будет свидетельствовать о вашей бесконечной любви. Чайник с изображением всего семейства, набор кружек, на каждой из которых фотография одного из чад со словами любви и благодарности.Шуточный подарок на юбилей свадьбы друзей или родителей – вот где можно дать волю фантазии. Можно, конечно, подарить набор кастрюль с карикатурами и указанием на каждой назначения – для борща, для солянки и т.д. Но, лучше, если подарок поможет сделать союз еще прочнее. Комплект блюдец или тарелок с фразами для счастливых семей на каждый день: «Мы - есть счастье!», «Скажи жене, что любишь», «Не дуйся, а приготовь чаю!», будут ежедневно радовать супругов и напоминать о том, что у них любящие и заботливые близкие.