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Почему пропадает сила в самый не удачный момент?

Когда пропадает эрекция во время полового акта, мужчина начинает чувствовать себя угнетенным, не чувствует свою значимость. Из-за постоянной зацикленности на проблеме, появляется подавленность и плохое настроение. Снижается трудоспособность. Появляется раздражённость к окружающим, в первую очередь, к партнерше. Раннее с этой проблемой сталкивались мужчины после сорока лет, но в современном мире молодые люди все чаще попадают в неловкую ситуацию. Как избежать трудностей и наладить сексуальную жизнь, изложено в статье.

Признаки снижения


Итак, что же может привести к снижению или полному отсутствию эрекции во время полового акта?

Существует ряд психологических проблем, с которыми можно справиться самостоятельно. К ним относятся:

  1. Длительное половое воздержание. Если мужчина долго воздерживается от секса, то потенция снижается.
  2. Неудачный половой опыт в прошлом.
  3. Неуверенность, а также недовольство собой. Часто, молодые люди комплексуют по поводу размера полового члена или стесняются своего неидеального тела.
  4. Сильное волнение перед сексом, а также затянувшаяся прелюдия.
  5. Пассивная партнерша. Если женщина пассивна во время секса, ее влагалище сухое, высказывает свое недовольство к мужчине, то эрекция и желание продолжать половой акт пропадает.
  6. Проблемы на работе, частые стрессы, утомляемость, плохой сон.
  7. Курение. Пагубная привычка уверенно ведет мужчину к снижению потенции.
  8. Сильное перевозбуждение во время прелюдии.

Не стоит и забывать о физиологических проблемах. К ним относятся различные заболевания половой системы. Чаще всего, подобные болезни возникают у мужчин более старшего возраста.

Как побороть психологические проблемы и наладить сексуальную жизнь?

В первую очередь, обсудите этот момент со своим половым партером. Не нужно стесняться сказать правду. Женщина играет большую роль в сексе. Если Вас не устраивает поза, запах, сообщите ей об этом. Дабы немного раскрепоститься, можно выпить бокал вина. Это предаст уверенности в себе. Однако, не стоит злоупотреблять алкоголем перед каждым половым актом. Ролевые игры, а также совместный просмотр порно фильма, поможет улучшить эрекцию. Женщина должна говорить молодому человеку, что он самый лучший. И ни в коем случае не сравнивать его с прошлыми половыми партнерами.

Часто мужчины комплексуют из-за разницы в возрасте со своей девушкой. Но сексологи утверждают, что именно зрелые, опытные мужчины больше возбуждают молодых дам.

Начните заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, а также откажитесь от курения. Обеспечьте себе здоровый сон. Во время секса Вас ничего не должно отвлекать. Неудобная кровать или твердая подушка также может привести к снижению эрекции.

Смените привычную обстановку. Если Вы на протяжении долгого времени занимаетесь сексом в одной и той же комнате, то сексуальное желание может значительно уменьшиться. Есть мужчины, которых очень сильно отвлекает посторонний шум, а также присутствие домашнего животного в комнате. Постарайтесь изолировать любимца и включить приятную, расслабляющую музыку.

Занятие йогой, медитация поможет напрочь забыть о проблеме. Постарайтесь, во время секса максимально сконцентрироваться на партнере. Гоните от себя ненужные мысли. Помните, что уверенность в себе — это самое важное. Откровенный разговор с психологом позволит решить наболевший вопрос. А также регулярное занятие сексом поможет избежать пикантной ситуации.

Если эрекция пропадает при каждом половом акте, необходимо обратиться к специалисту.

Выполняя все рекомендации и советы, то мужчина станет сексуально здоровым человеком. И подарит себе и своему партнеру настоящее удовольствие.

22 декабрь 2017 /
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