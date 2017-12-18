Напольные часы – дань классическим традициям

Самыми интересными и оригинальными моделями интерьерных хронографов являются именно напольные часы. Механизм заперт в огромный корпус из дерева с различными узорами, резьбой и дорогими металлами. С большим выбором устройств от известных производителей можно ознакомиться на сайте. Ассортимент постоянно пополняется и обновляется.

Материалы для корпуса

Напольные часы уходят своей историей в древность – еще в 17 век. Они выглядели элегантно и изысканно, и чаще всего их можно было встретить в богатых домах. Классические и французские модели чаще всего изготавливаются из лиственных пород деревьев, а именно – вишня, красное дерево, бук, дуб, ольха, орех и многое другое. Нередко они украшаются металлическими вставками, керамикой или фарфором. Однако современные устройства, например, в стиле кантри или хай-тек, нередко изготавливаются с деталями из пластика, алюминия и стекла.

Дизайнерское решение

Часы с боем помогут оформить помещение в строгом и сдержанном дизайне и наполнят дом атмосферой уюта и умиротворения. Звучание боя и мерное покачивание маятника, будет успокаивать и убаюкивать – лучший вариант для деловых людей, которым в конце дня обязательно нужно отдохнуть. Часы могут быть выполнены в том же цвете, что и мебель в комнате или же резко контрастировать.

Из-за больших габаритов, размещение таких часов в маленькой комнате будет совершенно неуместным. Такие предметы декора могут быть изготовлены в разнообразных дизайнерских стилях:

Классический; Минималистический; Кантри; Восточный; Французский и многих других

Напольные часы в различных помещениях

Напольные часы очень больших размеров, будут хорошо смотреться в холле или гостиной. Если интерьер выполнен в классическом стиле, то в комнате лучше поставить часы с маятником. В спальню лучше установить устройство, которое не издает шума или те, где бой можно отключить. Для оформления небольшой комнаты лучше выбрать угловую модель – они смотрятся оригинально и не занимают много места. Для гостиной с камином следует поставить часы от старинных производителей – их оформление поможет сделать дом элегантнее и богаче. Идеальным вариантом для кухни станут часы из дуба, внутри которых расположены полки, где может храниться фарфор и любимые сервизы. В магазине montre-vip.ru представлен широкий ассортимент самых интересных вариантов напольных часов.