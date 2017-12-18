Наличие частного домовладения требует для владельца недвижимости документального подтверждения, и кадастровый паспорт дом будет одним из таких вариантов. Наряду с договором купли-продажи или иным правоустанавливающим документом, кадастровый паспорт является законным подтверждением права собственности. Где заказать кадастровый паспорт на дом сегодня? Можно заказать на сайте https://kadastrmap.ru/kadastr/gde-zakazat-kadastrovyj-pasport-na-dom/ , или воспользоваться другими сервисами. Подробнее читайте далее в статье.

В настоящее время в системе регистрации произошли изменения, которые напрямую касаются каждого гражданина России. Главное изменение, это отмена понятия кадастрового паспорта на дом как такового. Причиной таких нововведений является ввод в действие нового федерального закона №218. Начиная с 2017 года, вместо старых кадастровых справок, официальным правоустанавливающим документом стала выписка из ЕГРН.

Кто выдает кадастровый паспорт на дом

В новом законе определено, что получателями кадастрового паспорта на дом является как физическое лицо, так и организации, в том числе с государственным статусом. Официальным регистратором остаётся, как и прежде Росреестр или Регистрационная Палата России. Полномочия по выдаче документов возлагаются на МФЦ «Мои документы», а также на специализированные ресурсы. Организации, которые выдают сведения из Росреестра:

Росреестр- официальный сайт ведомства и подразделения на местах.

МФЦ - подразделения филиалов на местах.

Сайт Госуслуги.

Кадастровые сервисные центры.

Все запросы передаются в Росреестр, который является полномочным регистратором, подтверждающий сведения по имущественному праву.

Варианты кадастрового паспорта на дом

Согласно закону существует два основных варианта выдачи сведений, это:

Электронный вариант кадастрового паспорта на дом, простая и расширенная форма. Доставка осуществляется через почту E-mail.

Бумажный носитель - расширенная выписка из ЕГРОН. Доставка осуществляется курьером, сервисом «Почта России» или непосредственное получение в месте оформления запроса (Росреестр или МФЦ).

В законе нет чёткого регламента срока действия документа, но согласно судебной практике, рекомендуемый расчётный период составляет 30 календарных дней. Рекомендуется каждые 3-5 лет обновлять сведения из Росреестра, путём заказа выписки из ЕГРН. При оформлении запроса и получении сведений, необходимо оплатить государственную пошлину, предусмотренную для каждой категории сведений из Росреестра. Электронный носитель информации имеет равную силу действия, наряду с бумажным вариантом справки.