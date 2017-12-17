Кариес: причины, стадии развития, последствия и методы лечения заболевания

Кариес — это процесс разрушения зуба, вызванный воздействием на эмаль факторов, которые приводят к деминерализации поверхностных, а после чего и внутренних тканей. При отсутствии лечения развитие кариеса приводит к периодонтиту, воспалению близлежащих тканей.

Причины и стадии развития кариеса

В полости рта человека находится огромное количество бактерий. Некоторые из них помогают при ферметации пищи, а другие вредоносно влияют на ткани. По статистике, уже по истечении 2 часов после чистки зубов на них появляется более 1 млн. микроорганизмов. Кариес развивается при воздействии группы стрептококков.

Их развитие зависит от следующих факторов:

Генетическая предрасположенность и низкая сопротивляемость организма. Неправильная или недостаточная гигиена. Употребление большого количества мягкой пищи и малого — твердой, способствующей самоочищению полости рта. Низкий иммунитет. Заболевания ЖКТ.

Прежде чем возникнут осложнения, кариес развивается в несколько стадий. К ним относятся следующие:

Начальная стадия — пятно светлое, после чего темнеет, разрушая эмаль. Она становится шершавой. Средняя стадия характеризуется прорастанием кариеса в дентин и образованием кариозной полости. На последней стадии развивается глубокий кариес. В этом случае возникает воспалительный процесс и всевозможные осложнения.

И как уверяют специалисты портала https://lad72.ru/ такое разрушения может быть хроническим, что происходит у взрослых. Медленное прорастание кариеса человек может даже не заметить. Острая форма в большинстве своем развивается на молочных зубах, что приводит к их скорому разрушению.

Последствия кариеса и методы лечения заболевания

Если человек уделяет мало вниманию здоровью своих зубов и не лечит очаги разрушения на начальных этапах, это может привести к более сложным заболеваниям. К ним относятся следующие:

пульпит;

периодонтит;

киста;

флюс.

Глубокий кариес, проросший далеко в пульпу, трудно поддается лечению. В таком случае требуется полное очищение от микробов, удаление нерва и пульпы с ее последующей заменой на специальное вещество. При поверхностном и среднем развитии болезни удаляются разрушенные ткани зуба, после чего очищают и пломбируют измененный участок.

Чтобы ситуация не доходила до удаления частей зуба, следует соблюдать профилактические мероприятия, которые включают правильную чистку зубов качественной пастой, использование ополаскивателя после каждого приема пищи, воздержание от употребления слишком горячей и холодной пищи. Раз в полгода нужно посещать стоматолога для профилактического осмотра и профессиональной чистки зубов.