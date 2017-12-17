Как избавиться от страха и побороть неуверенность в себе

Нет на земле человека, который не испытал чувство страха. Оно заложено в нас с рождения, и сопровождает всю жизнь.

Попробуем разобраться, что же это такое. Если верить психологам, страх является эмоциональным процессом, основанным на инстинкте самосохранения. Проще говоря, если возникает опасная для нас ситуация, в работу включается мозг, подавая нам сигнал, сейчас будет что-то не привычное, отличное от того, с чем мы привыкли сталкиваться. Готовясь к такой встречи, включается воображение будущей ситуации, прокручиваются разные варианты, предстоящего события. Именно в этот момент нами овладевают, какие-то непонятные чувства: тревога, беспокойство, неуверенность, волнение. Это в нас готов поселиться страх.

В этот момент происходит мобилизация почти всех функций, ведь человек является единым органом. Проступает пот, дрожат руки и ноги, появляются мурашки, бросает то в жар, то в холод, идёт задержка дыхания, поднимается давление. Всё зависит от силы испуга.

Существует две разновидности страха, обычный, который с возрастом проходит, и патологический, этот может проявиться в особых случаях, стрессовых ситуациях или просто перерасти в фобии. Люди часто боятся летать, высоты, животных, и много чего ещё, это уже явное проявление фобии, ну а фобия - одна из форм психического расстройства.

Можно ли избавиться от страха и побороть неуверенность в себе? Скорее всего можно. Как это сделать? Вот несколько примеров.

Прыжок с парашютом. Если кто-то скажет, что не боялся первый раз прыгнуть, скорее это лукавство. Даже одно упоминание о том, что придётся покинуть самолёт на огромной высоте, падать с большой скоростью, вызывает чувство неуверенности. В голове мгновенно прокручивается возможные ситуации, а если парашют не раскроется, а вдруг не успею сгруппироваться, не отнесёт ли ветром, выдержат ли стропы. И вот настаёт момент прыжка, полёт, удачное приземление, поздравление окружающих. Масса положительных эмоций. Страх и неуверенность исчезли, как и не было. Думаете на этом всё? Увы, пока нет, но с каждым следующим прыжком уверенность будет расти, а страх уменьшаться.

Выход на публику. Страх перед большой аудиторией не даёт человеку возможности раскрыться, скованно всё тело, в горле пересохло, язык не слушается, голос пропадает. В голову лезут мысли: не забыть бы текст, как воспримут слушатели, не буду ли выглядеть смешно. Знакомое чувство? Но преодолев страх, человек начинает выступление, страх исчезает, неуверенность проходит, речь восстанавливается, приходит уверенность. На последующих выходах на публику уверенность будет расти, а страх постепенно исчезать.

Можно сделать вывод: справиться со страхом, и побороть неуверенность в себе вполне реально. Для этого просто нужно несколько раз выполнить действие, которое вызывает страх. Ну а одобрение со стороны окружающих, этому только поможет. НУ а если покаким-либо причинам вы не может побороть себя, можно просто обратиться к профессионалам. А сделать это можно по ссылке http://letmehelp.com.ua/online.