Графин для водки

Графин – емкость для жидкости в форме широкой, часто граненой бутылки, оснащенной оригинальной пробкой. Используется для хранения и подачи крепких спиртных напитков, таких как водка, виски, кальвадос и т.д. Как правило, имеет узкую горловину и шаровидную форму. Современные производители предлагают емкости не только классической формы и объема – сегодня можно встретить сосуд для водки в форме конуса, колбы и даже архитектурного сооружения или корабля. Оформление может быть самым различным – от художественной инкрустации, до национальной символики.

Одной из разновидностей такой посуды, является штоф. Это особый вид графина под водку, в виде четырехгранной бутылки с притертой пробкой. Благодаря герметичности сосуда, алкоголь в нем может храниться долгое время, без потери своих качеств. В интернет-магазине REYWOOD можно подобрать графин под водку разного объема, стиля и художественного оформления.

Из какого материала изготавливают водочные графины

Изначально, водочный графин изготавливался из олова и фарфора. Затем, на смену пришли сосуды из стекла и хрусталя с различными элементами декора или без них. Сегодня для их производства используют широкий ряд материалов:

Стекло, как прозрачное, так и цветное.

Кристалин и чистый хрусталь.

Керамика и фарфор.

Серебро и нержавеющая сталь.

Современные технологии позволяют изготавливать сосуды под водку самых разнообразных форм и моделей – от традиционных цилиндрических, до сложных многогранников. Но самым распространенным и популярным материалом остается прозрачное стекло и хрусталь. Выгравированные на стекле филигранные орнаменты преломляют световые лучи, придавая охлажденному напитку искристость льда.

Как выбрать графин под водку

Выбирая графин, нужно следить за тем, чтобы он не выделялся по стилю от остальной посуды. Обязательное условие – пробка должна плотно прилегать к горлышку емкости. Это не даст испариться спиртам и испортить вкусовые качества напитка. Для водки чаще используют сосуды небольшого размера, объемом от 0,25 до 0,5 л.

Для ежедневного использования отлично подходят стеклянные емкости, без декора. Они обладают привлекательной внешностью, отлично гармонируют с другой посудой и отличаются демократичной ценой.

Идеальным решением для праздничного стола станет хрустальное изделие. Очень красивы модели из цветного хрусталя, богато украшенные гравировкой, тиснением или росписью.

В интерьер в стиле кантри отлично впишутся фарфоровые и керамические изделия, а емкости, изготовленные из металлических сплавов или серебра, гармонично дополнят интерьер в стиле хай-тек.

Упрощает задачу выбора тот факт, что водочные графины часто идут в комплекте с рюмками и подносами, оформленными в том же стиле и декоре. Заказать и купить графин в интернет-магазине REYWOOD можно по самой демократичной цене.