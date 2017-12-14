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Сертификация систем менеджмента пищевой безопасности FSSC 22000

Потребители со временем стали предоставить особые требования к продуктам, которые они приобретают, поэтому розничные сети стали требовать от поставщиков специальные сертификаты, подтверждающие соответствие пищевой продукции стандартам и технологиям. И с недавнего времени применяются специальные стандарты для оценивания поставщиков. К тому же присутствуют отдельные лицензированные мероприятия для поставщиков, с помощью чего они смогут гарантировать безопасность своей пищевой продукции. И именно поэтому поставщиков заставляют индивидуально проводить мероприятия по лицензированию безопасности пищевой продукции, что и вызывает некоторые замешательства.

И вот в данном материале стоит рассмотреть услуги компании bureauveritas.com.ua, которая предоставляет услуги по проведению сертификации систем менеджмента пищевой безопасности. Профессиональное оформление документов позволяет создать безопасные условия для последующего выполнения поставленных торговых мероприятий.

Но что именно представляет собой FSSC 22000? FSSC 22000 – это процедура сертификации для производителей пищевой продукции, которая входит в систему GFSI и предоставляет в себе следующие требования:

  • Система менеджмента пищевой безопасности в соответствии со стандартами ИСО.
  • Программа предварительных условий, которая так же регламентируется определенными стандартами.
  • Дополнительные требования, а именно это перечень актуальных законодательных норм, правила предоставления услуг, контроль работы персонала, который занимается внедрением главных технологий по проведению пищевой безопасности.

Но вот чем же так популярна технология сертификации систем менеджмента пищевой безопасности? В первую очередь стоит обратить внимание на использование международных технологий по производству продукции, что и позволяет получить массу положительных свойств в плане привлечения новых потребителей. Предоставляются все гарантии качества продукции, поэтому розничные сети и сами потребители обеспечивают для себя лучшие условия торговой деятельности.

14 декабрь 2017 /
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