Неинтересные и скучные интерьеры кафе давно уже остались в прошлом. Сейчас актуальны необычные и креативные решения, которые удивят гостей и заставят влюбиться в атмосферу заведения.

Как создать в ресторане атмосферу, в которую хочется вернуться снова?

Половина успеха в процветании ресторана принадлежит дизайну и его атмосфере, остальные 50% – кухне и обслуживанию. Спокойный, яркий, экзотический, современный или ретро интерьер с уютными посадочными местами, грамотно расставленным освещением, удобной внутренней организацией и интересными интерьерными деталями выиграет в глазах посетителей гораздо больше, чем привычное кафе с расставленными столиками по периметру.

Какие вопросы следует задать самому себе перед заказом дизайн-проекта?

Прежде, чем заказать дизайн-проект ресторанного пространства, важно определиться со следующими моментами:

Какую атмосферу ресторана вы хотите сделать? Тихую, уединенную или неформатную, где все гости чувствуют себя одной компанией. От этого будет зависеть, будет ли ресторан иметь лаундж, барную, деловую обстановку.

На какой уровень посетителей рассчитано пространство: средний, высший, премиальный класс?

Где будет расположен ресторан. Прекрасно, если заведение будет находиться в людном месте, однако немаловажным фактором является, соответствуют ли проходящие люди вашему формату.

Располагаете ли вы достаточным бюджетом для ремонта? К примеру, для обеспечения хорошей вентиляции, от которой зависит, будут ли посетители дышать свежим воздухом или ароматами готовящейся пищи.

Сможете ли вы рассчитывать на достаточное количество электроэнергии? Хватит ли ресурсов для полноценной работы кухни?

Эффективный дизайн ресторана: секреты интерьера от НьюДизайн

Если вы хотите сразу наглядно оценить готовые проекты, перейдите по ссылке http://newdesign.com.ua/dizajn-proekt-restoranov-i-kafe/. А мы продолжаем раскрывать основные правила интерьера для заведения общественного питания.

В первую очередь, дизайн-проект должен быть спроектирован с учетом современных тенденций и рассчитан на долгое время. Важно, чтобы через год оформление кафе не стало заезженным, а детали интерьера не выглядели «уставшими». Подбирайте такие решения, которые смогут выдержать большую нагрузку.

Посетители непременно вернутся в ресторан с интересной расстановкой столиков, кресел, освещения, необычным зонами для отдыха. Популярная тенденция – делать интерьер, который будет вызывать желание сфотографировать его детали, снять видео и поделиться с друзьями в социальных сетях. Такая тенденция еще долго время будет оставаться актуальной. Не забудьте про интересные позиции в меню и оригинальный санузел (здесь дизайн может напоминать и библиотеку, и изысканный будуар).