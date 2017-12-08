Как создать в ресторане атмосферу, в которую хочется вернуться снова
Неинтересные и скучные интерьеры кафе давно уже остались в прошлом. Сейчас актуальны необычные и креативные решения, которые удивят гостей и заставят влюбиться в атмосферу заведения.
Как создать в ресторане атмосферу, в которую хочется вернуться снова?
Половина успеха в процветании ресторана принадлежит дизайну и его атмосфере, остальные 50% – кухне и обслуживанию. Спокойный, яркий, экзотический, современный или ретро интерьер с уютными посадочными местами, грамотно расставленным освещением, удобной внутренней организацией и интересными интерьерными деталями выиграет в глазах посетителей гораздо больше, чем привычное кафе с расставленными столиками по периметру.
Какие вопросы следует задать самому себе перед заказом дизайн-проекта?
Прежде, чем заказать дизайн-проект ресторанного пространства, важно определиться со следующими моментами:
- Какую атмосферу ресторана вы хотите сделать? Тихую, уединенную или неформатную, где все гости чувствуют себя одной компанией. От этого будет зависеть, будет ли ресторан иметь лаундж, барную, деловую обстановку.
- На какой уровень посетителей рассчитано пространство: средний, высший, премиальный класс?
- Где будет расположен ресторан. Прекрасно, если заведение будет находиться в людном месте, однако немаловажным фактором является, соответствуют ли проходящие люди вашему формату.
- Располагаете ли вы достаточным бюджетом для ремонта? К примеру, для обеспечения хорошей вентиляции, от которой зависит, будут ли посетители дышать свежим воздухом или ароматами готовящейся пищи.
- Сможете ли вы рассчитывать на достаточное количество электроэнергии? Хватит ли ресурсов для полноценной работы кухни?
Эффективный дизайн ресторана: секреты интерьера от НьюДизайн
Если вы хотите сразу наглядно оценить готовые проекты, перейдите по ссылке http://newdesign.com.ua/dizajn-proekt-restoranov-i-kafe/. А мы продолжаем раскрывать основные правила интерьера для заведения общественного питания.
В первую очередь, дизайн-проект должен быть спроектирован с учетом современных тенденций и рассчитан на долгое время. Важно, чтобы через год оформление кафе не стало заезженным, а детали интерьера не выглядели «уставшими». Подбирайте такие решения, которые смогут выдержать большую нагрузку.
Посетители непременно вернутся в ресторан с интересной расстановкой столиков, кресел, освещения, необычным зонами для отдыха. Популярная тенденция – делать интерьер, который будет вызывать желание сфотографировать его детали, снять видео и поделиться с друзьями в социальных сетях. Такая тенденция еще долго время будет оставаться актуальной. Не забудьте про интересные позиции в меню и оригинальный санузел (здесь дизайн может напоминать и библиотеку, и изысканный будуар).
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