Как выбрать водяной полотенцесушитель?

Современные аксессуары для ванной комнаты перестали быть диковинкой, и сегодня водяные полотенцесушители являются главным атрибутом стильной ванны. Совсем недавно было принято считать, что полотенцесушитель занимает много место в помещении из своего выступа на 130-150мм от стены, так называемые «казённые» полотенцесушители портили внешний вид ванной комнаты, поэтому многие владельцы квартир производили демонтаж ненужной конструкции. Современные варианты, имеют презентабельный вид, и позволяют при помощи несложных строительных «хитростей» скрыть объёмный вид конструкции, например, путём углубления в стену, если это технически возможно.

Правила выбора полотенцесушителя

Для того чтобы купить полотенцесушители отменного качества, как здесь vsyaotdelka.ru/polotencesushiteli/, необходимо знать некоторые нюансы, которые помогут вам осуществить задуманное. Как правило, в качестве основного «топлива» для конструкции используется горячая вода центральной системы водоснабжения. В самом начале проектирования дома, архитекторы закладывают внутри помещения проект монтажа полотенцесушителя. Даже если вы будете осуществлять замену конструкции, она должна соответствовать нормативным регламентам. Согласно ГОСТу и другим техническим регламентам. Полотенцесушитель должен иметь способность выдерживать внутри атмосферное давление до 6 атмосфер. На самом деле, эта цифра не превышает 4 атмосфер. Вместе с этим рабочие показатели документации и практические испытания показывают, что внутри системы происходи разгон давления от 2,5 атмосфер до 7,5 атм. Таким образом, инженерная составляющая закладывает показатель по максимуму для функционирования водяного полотенцесушителя- 7,5 атмосфер.

Варианты конструкции

В настоящее время отечественный рынок наполнен разнообразными моделями полотенцесушителей, которые имеют как российского производителя, так и завезённые из-за рубежа. Сегодня вы можете купить полотенцесушители следующих моделей:

М-образная конструкция.

Конструкция вида МП.

П-образный вид.

В виде лесенки, с боковым подключением, с разнообразными вариантами рёбер, и другие.

Конструкция имеет различны размеры и габариты, поэтому перед покупкой, необходимо произвести замер, или обратитесь к специалистам, которые смогут на месте оценить какой тип полотенцесушителя подойдёт для вашей ванны. При выборе продукции обязательно обращаем внимание на размеры ванной.

Особенности выбора полотенцесушителей

Если вы имеете частный дом, то для установки подойдёт импортный вариант полотенцесушителя, которые рассчитан на минимальное давление воды. Толщина стенки трубы в большинстве случаев около 1,0-1,25мм, и они рассчитаны на небольшое давление в системе. Такой вариант будет отличным решением для загородного дома. Гарантийный срок эксплуатации, при условии постоянной загруженности, составляет от 18 до 24 месяцев. Кроме этого, при выборе водяного полотенцесушителя обращаем внимание на материал изготовления, которые бывают следующими:

Нержавеющая сталь. Толщина стенки 2,0-2,5 мм. Стоимость продукции будет высокой, есть вероятность быстрого износа и разрушения, поэтому гарантированный срок эксплуатации будет самый низкий.

Латунный или медный полотенцесушитель. Один из лучших вариантов подключения центральной ГВС, внутренняя поверхность имеет гальванизированное покрытие, самый высокий коэффициент теплоотдачи.

Чёрная сталь. Внутренняя часть имеет антикоррозионное покрытие. Для проточной системы ГАС это отличный вариант и гарантия долгой службы и безупречности.

Варианты установки

Мы привыкли считать, что водяной полотенцесушитель имеет только настенный вариант исполнения. На самом деле есть три основных варианта монтажа и крепления, которые можно выразить в следующем:

Настенный. Крепится на определённую высоту от пола.

Напольный. Монтаж производится к напольной части.

Портативный. Мобильный вариант, который можно перемещать по ванной комнате.

Необходимо учесть, что для каждого варианта предусмотрены свои правила безопасности и эксплуатации, а для напольного и портативного варианта есть отдельный технический регламент, где во главу поставлена безопасность и доступность применения по месту установки.

Особую популярность получили полотенцесушители производства Германия, компании Arbonia, Zehnder, Kermi. Неплохие позиции имеет бренд Korado, родиной которой является Чехия. Среди российских производителей уверенную пальму первенства держит марка КЗТО. В последнее время на рынок выходят другие производители, в том числе из европейских, азиатских стран, а также постсоветские производители сантехнического оборудования.