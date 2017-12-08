Гостевые дома в Вардане - поселка в Сочи - частный отель, которые предпочитает огромная часть приезжих. Хотя в этом поселке есть немало отелей, пансионатов, многие туристы предпочитают оставаться в гостевых домах, поскольку это очень выгодно с точки зрения стоимости. В то же время условия содержания здесь во многих случаях не уступают гостинице. На сайте http://kurorty-sochi.ru/sochi/gostevye-doma-vardane/ вы можете выбрать наиболее подходящие варианты.

Гостевые дома Вардане - прекасный вариант для тех, кто ценит тишину, спокойствие после тяжелого рабочего года. Отдых в гостевых домах, в основном, организуется самостоятельно. Есть определенные плюсы пребывания в них. Можно отметить питание и досуг - туристы сами их для себя организуют. Однако, в некоторых домах завтраки, обеды и ужины готовятся самими владельцами. А бывает и так, что нанятый повар готовит. Одним словом, у туристов всегда есть возможность поесть домашней еды. Для отдыхающих с детьми это может быть очень актуально. Более того, в гостевых домах Вардане обязательно есть полностью оборудованная кухня. А в отношении остальных домашних забот, к которым относится готовка, стирка, глажка - здесь есть прачечная, гладильная, а также сопровождающие лица, которые обеспечивают чистоту в домах.

Гостевые дома Вардане обеспечивают полный комфорт туристам. Особенно это относится к номерам «Люкс». Здесь есть такие удобства, как кондиционер, ванная комната, холодильник, спутниковое телевидение, бесплатный доступ в Интернет. Более того, номера этой категории в основном, состоят из двух комнат. А это значит, что в них можно поселиться в большой семейной или дружеской компании.

А для тех туристов, у которых бюджет строго ограничен, спроектированы номера эконом-класса. У них минимальные удобства - кровать, тумбочка. Ванная комната для них является общей. Она расположена на этаже и рассчитана на две-три комнаты. Вместо кондиционирования воздуха может быть предусмотрен вентилятор. В основном, их снимают те, кому нужно только переночевать, и просто путешествуют на автомобиле. То есть, они не собираются жить на этой территории в течение нескольких дней.