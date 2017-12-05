» » Оправданная экономия или какие запчасти можно купить на авторазборках

Оправданная экономия или какие запчасти можно купить на авторазборках

Желая сэкономить, многие автолюбители совершают покупки на авторазборках или же берут нужные запчасти с рук других автолюбителей, имеющих «запасы» в гараже. Это очень выгодно, особенно если учесть, что, к примеру, оригинальная б/у кузовщина с разборок стоит на 30-70% дешевле новой из магазина. Но давайте попробуем разобраться с тем, на каких запчастях стоит экономить, а на каких нет.

Экономия оправдана

Отнесем к первой категории запчастей те, что можно покупать на авторазборках. Зачастую это те детали и агрегаты авто, которые имеют большие сроки эксплуатации, высокую живучесть и ремонтопригодность. К тому же, они, как правило, самые дорогие, так что экономия получается существенной. К примеру, б/у двигатель обычно вполовину дешевле нового. Кроме двигателя, к первой категории относятся:

● Коробки передач (есть исключение в лице вариатора);
● Детали кузова;
● Различного рода декоративные элементы: накладки, молдинги и т.д.;
● Электрооборудование;
● Некоторые детали подвески.

Первый и наиважнейший момент: все указанные выше запчасти нужно осматривать и, если они того предусматривают, тестировать на стенде или в ходе поездки. Вот например: двигатель и КПП осматривают на наличие подтеков масла и ржавчины, а затем проверяют на дороге. Достаточно проехать несколько десятков минут, проверив обороты двигателя / плавность переключения передач. Подробнее некоторые из моментов, связанных с выбором б/у агрегатов, раскрывались на Avto.pro в одной из статей цикла «Полезные советы» - советуем автолюбителю изучить этот раздел, поскольку там он найдет много материалов, связанных с выбором как новых, так и неновых запчастей. Там можно узнать про запчасти https://avto.pro/makers/bosch/ и других известных производителей, особенности их замены и так далее.

Когда покупка нецелесообразна

И вторая категория б/у запчастей: те, что или служат априори недолго, или же играют значительную роль в обеспечении безопасности пешеходов, водителя и его пассажиров. Вот например: автолюбителю категорически запрещено брать б/у тормоза и элементы системы охлаждения мотора. Эти запчасти отличаются большой сложность конструкции, подвержены загрязнениям, быстрому износу и т.д. Резюмируя, отметим, что попадают они на разборку, как правило, с уже почти полностью исчерпанным ресурсом.

Другой вариант: автолюбитель хочет взять недорогие расходники. К несчастью, б/у расходники и даже некоторые мелкие детали на авторазборках покупать нельзя. Нельзя брать следующее: сальники, пыльники, бардачки, приводные ремни, сайлентблоки, провода и датчики (за редким исключение), подкрылки. С большой опаской можно взять сиденья, рулевые наконечники, ШРУСы.

Также отметим, что автолюбителю не стоит заказывать запчасти с иностранных авторазборок, если такой заказ возможен только при предоплате. Велик шанс того, что никакая запчасть ему не придет вовсе, а денег он лишится. В первую очередь стоит ознакомиться с ассортимент на разборках своего города, а затем отправиться в близлежащие города, предварительно обзвонив тамошние разборки. 

05 декабрь 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Чем заменить дорогостоящие оригинальные автозапчасти
Хочу все знать

Чем заменить дорогостоящие оригинальные автозапчасти

В современном мире без средств передвижения не обойтись. Когда ломается автотранспорт – это большой стресс для автолюбителя. 
Запчасти для Chevrolet
Хочу все знать

Запчасти для Chevrolet

Запчасти для авто очень популярная категория товаров для всех водителей. Ведь, всем людям, которые ездят на собственном средстве передвижения необходимо своевременно и качественно заниматься
Запчасти для Geely CK
Хочу все знать

Запчасти для Geely CK

В настоящее время немало среднестатистических жителей Украины ездят на автомобиле Geely CK. Данная марка машины от китайских производителей является весьма бюджетным вариантом.
Запчасти и аксессуары для телефонов
Хочу все знать

Запчасти и аксессуары для телефонов

В настоящее время практически каждый гражданин нашей страны имеет мобильный телефон или смартфон либо гаджет. Некоторые даже имею два и более. Безусловно каждый человек, который приобретает смартфон,
Запчасти для спецтехники
Хочу все знать

Запчасти для спецтехники

Обычные автомобили сильно отличаются от спецтехники. Специалисты утверждают, что спецтехника способна выносить гораздо большие нагрузки.
Как правильно выбирать запасные части для автомобиля?
Хочу все знать

Как правильно выбирать запасные части для автомобиля?

Не секрет, что даже самые качественные и долговечные изделия могут износиться и деформироваться.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Работа в Яндекс таксиТеория копного государственного строительства (часть 5)Теория копного государственного строительства (часть 3)Почему столь важно иметь стратегический план производстваТеория копного государственного строительства (часть 4)Садово парковые светильникиТеория копного государственного строительства (часть 1)Лазерная гравировка по дереву


Свежие Статьи
Российское инженерное дело в истории (часть 14)

Российское инженерное дело в истории (часть 14)

Российское инженерное дело в истории (часть 13)

Российское инженерное дело в истории (часть 13)

Российское инженерное дело в истории (часть 12)

Российское инженерное дело в истории (часть 12)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+