Оправданная экономия или какие запчасти можно купить на авторазборках

Желая сэкономить, многие автолюбители совершают покупки на авторазборках или же берут нужные запчасти с рук других автолюбителей, имеющих «запасы» в гараже. Это очень выгодно, особенно если учесть, что, к примеру, оригинальная б/у кузовщина с разборок стоит на 30-70% дешевле новой из магазина. Но давайте попробуем разобраться с тем, на каких запчастях стоит экономить, а на каких нет.

Экономия оправдана

Отнесем к первой категории запчастей те, что можно покупать на авторазборках. Зачастую это те детали и агрегаты авто, которые имеют большие сроки эксплуатации, высокую живучесть и ремонтопригодность. К тому же, они, как правило, самые дорогие, так что экономия получается существенной. К примеру, б/у двигатель обычно вполовину дешевле нового. Кроме двигателя, к первой категории относятся:

● Коробки передач (есть исключение в лице вариатора);

● Детали кузова;

● Различного рода декоративные элементы: накладки, молдинги и т.д.;

● Электрооборудование;

● Некоторые детали подвески.

Первый и наиважнейший момент: все указанные выше запчасти нужно осматривать и, если они того предусматривают, тестировать на стенде или в ходе поездки. Вот например: двигатель и КПП осматривают на наличие подтеков масла и ржавчины, а затем проверяют на дороге. Достаточно проехать несколько десятков минут, проверив обороты двигателя / плавность переключения передач. Подробнее некоторые из моментов, связанных с выбором б/у агрегатов, раскрывались на Avto.pro в одной из статей цикла «Полезные советы» - советуем автолюбителю изучить этот раздел, поскольку там он найдет много материалов, связанных с выбором как новых, так и неновых запчастей. Там можно узнать про запчасти https://avto.pro/makers/bosch/ и других известных производителей, особенности их замены и так далее.

Когда покупка нецелесообразна

И вторая категория б/у запчастей: те, что или служат априори недолго, или же играют значительную роль в обеспечении безопасности пешеходов, водителя и его пассажиров. Вот например: автолюбителю категорически запрещено брать б/у тормоза и элементы системы охлаждения мотора. Эти запчасти отличаются большой сложность конструкции, подвержены загрязнениям, быстрому износу и т.д. Резюмируя, отметим, что попадают они на разборку, как правило, с уже почти полностью исчерпанным ресурсом.

Другой вариант: автолюбитель хочет взять недорогие расходники. К несчастью, б/у расходники и даже некоторые мелкие детали на авторазборках покупать нельзя. Нельзя брать следующее: сальники, пыльники, бардачки, приводные ремни, сайлентблоки, провода и датчики (за редким исключение), подкрылки. С большой опаской можно взять сиденья, рулевые наконечники, ШРУСы.

Также отметим, что автолюбителю не стоит заказывать запчасти с иностранных авторазборок, если такой заказ возможен только при предоплате. Велик шанс того, что никакая запчасть ему не придет вовсе, а денег он лишится. В первую очередь стоит ознакомиться с ассортимент на разборках своего города, а затем отправиться в близлежащие города, предварительно обзвонив тамошние разборки.