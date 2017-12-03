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Ремонт корпуса ноутбука

Ноутбук или нетбук более личный, чем настольный компьютер. И некоторые считают, что эти устройства ломаются гораздо реже. Просто - открыли, сделали свои дела и закрыли. И что-то подобное в течение нескольких лет. Однако, увы, бывает и так, что однажды петли на корпусе ноутбука выходят из строя. В этом случае следует незамедлительно провести ремонт петель корпуса ноутбука.

Честно говоря, занятие непростое. Поэтому, если не разбираетесь в этом - то обращайтесь в специализированные центры. Однако, если для вас это будет накладно, поскольку, есть вероятность, что поломка случится ещё раз - то можно научиться самому.

Существует два этапа ремонта петель ноутбука.

К первому относится восстановление шарниров путем переплавки стоек для ноутбуков (нетбуков).

Предположим, вы сами разобрали гаджет и сняли крышку с насадками.

Видно, что после частого пользования или неосторожного отношения к ноутбуку, стойка корпуса была испорчена. А петли оторваны с болтами и  винтами.

Надо включить паяльник для нагрева, и в это время нужно отвинчивать болты с шарниров. Далее понадобятся пазы для пайки обратно в корпус гаджета. Но сначала вам надо нарастить немного пластмасс. Сделав это, возьмите отломанный винт с пинцетом и прикрепите его к месту, прижимая паяльник, чтобы тепло и пластик деформировались.

Красиво устанавливая его на место, помните, что он будет завинчен в болт. В связи с этим, возьмите этот болт и сделайте проверку. Он должен вращаться. И дальше надо сваривать все остальные винты. Просто делайте это осторожно и устанавливайте, как можно более ясное. Иначе, у вас не получится собрать ноутбук.

И несколько иначе. В первой версии ремонта мы сделали так, чтобы болты проходили через петли и ввинчивались в верхнюю часть корпуса . Однако, есть вероятность, что петли могут снова сломаться. И на этот раз петли будут закреплены внизу корпуса. Но он должен быть подготовлен. Итак, сделайте всё написанное выше для четырех стоек.

После окончания всех нужных действий, вы можете попытаться перевернуть ноутбук. Это закрепление, безусловно, будет лучше, поскольку шарниры закреплены не только в корпус, но и внутри.

03 декабрь 2017 /
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