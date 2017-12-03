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Умные смарт часы

Смарт-часы внешне почти не отличаются от обычных часов. Но есть также модели, которые имеют современный дизайн в стиле высоких технологий. Но на этой основе их можно спутать их с электронными часами, которые имеют много полезных функций для занятий спортом и обучения.

Умные смарт-часы намного опережают все привычные аксессуары. Они имеют огромное количество функций. Однако, многие люди привыкли вместо них, использовать смартфоны. Даже обычные часы в настоящее время являются скорее аксессуарами - украшением для женщин и индикатором состояния для мужчин. Но всё же, стоит попытаться использовать умные часы, чтобы не быть необоснованным противником прогрессивных технологий. Применение данного девайса может существенно облегчить жизнь. Однако, не все могут видеть преимущества их пользования, поскольку считают, что все их функции могут использоваться с большим успехом на смартфоне. Но смарт-часы имеют достаточно функций, чем и привлекают покупателей.

В дополнение к своему основному предназначению - показывать время - этот девайс имеет ряд функций, которые объединяют целые поколения. К ним относятся следующие :

  • Смарт-часы помогут вам следить за своим здоровьем и заниматься спортом (опции шагов счета, пройденного расстояния, измерения пульса и прочие), а в некоторых моделях вы можете настроить режим обучения и множество параметров для себя.
  • Посредством этих девайсов вы можете искать информацию в Интернете (ввод запроса по голосу уже давно функционирует), отмечать события для напоминания во встроенном календаре, прослушивать любимые аудиозаписи. Этот перечень может включать в себя широкий спектр опций.
  • Некоторые умные часы имеют и видеокамеру.
  • Smart Watch могут быть связаны со смартфоном.
  • Если телефон потерян, вы можете отправить сигнал со своих умных часов и найти его по звуку (разумеется, если он находится поблизости, и вы сможете услышать звук).

Более того, умные часы не боятся атмосферных осадков и умеренной влажности, мороза - а это значит, их можно надевать на открытом воздухе в любое время года, но не желательно окунать в воду. Однако, если всё же, они попали в воду, то нужно их быстро вытащить - о недолгого пребывания они не испортятся.

03 декабрь 2017 /
Хочу все знать
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