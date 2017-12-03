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Медицинская мебель

Приобретая медицинскую мебель для любого медицинского учреждения, необходимо учитывать ряд важных критериев, присущих продукции этого типа.

Прежде всего, медицинская мебель должна быть проста в эксплуатации, поскольку, когда дело доходит до спасения жизней, это часто важно каждую секунду и терять драгоценное время для долгой и сложной регулировки высоты, наклона спинки, положения относительно пола и прочих - просто неприемлемо. Помимо того, медицинская мебель должна иметь высокую прочность, так как пациент на ней иногда полностью беспомощен и может получить серьезный ущерб.

Долгий срок службы также играет важную роль, большинство частных и общественных клиник не могут позволить себе покупать его слишком часто. В дополнение к кроватям, тумбочкам, шкафам и рабочим столам больницам может понадобиться мебель для лабораторий: эти атрибуты подпадают под дополнительные требования. Они должны быть функциональными -например, шкафы для хранения должны иметь многочисленные полки и отсеки и обязательно быть запертыми, чтобы никто не взял запрещенные препараты. Кроме того, мебель, расположенная в лабораториях, подвергается воздействию различных химических веществ, что требует дополнительной защиты рабочих поверхностей. Во время научной работы с применением химикатов, необходима высокая скорость взаимодействия с оборудованием. Соответственно, эти атрибуты для медицинских учреждений должны иметь простые узлы для установки различных параметров, таких как высота, расположение полки, отсеки и прочие. Медицинскую мебель лучше всего купить от официальных представителей компаний, занимающихся производством таких атрибутов. Например, на сайте med-mm.com предлагаются высококачественные атрибуты.

В частных лечебных центрах, предоставляющих соответствующие услуги, медицинская мебель должна иметь презентабельный внешний вид. Дело в том, что потенциальные пациенты оценивают такое медицинское учреждение не только по отношению к ним персонала и регалий, полученных за любые достижения, но и по дизайну интерьеров помещений, процедурных отделений и прочих. В связи с этим, мебель необходимо выбрать, руководствуясь стилем уже существующего интерьера.

03 декабрь 2017 /
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