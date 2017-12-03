Вирусы папилломы человека 16 и 31 типа относятся к онкогенным возбудителям высокого онкогенного риска. Развивающиеся при наличии данного вируса в организме женщины плоские кондиломы и дисплазия шейки матки с высокой степенью вероятности трансформируются в рак шейки матки.

После попадания в организм женщины возбудитель проникает в базальный слой эпителия, отдавая предпочтение участкам, где многослойный плоский эпителий граничит с цилиндрическим эпителием. Заражение клетки может реализоваться как в доброкачественной форме (вирус не встраивается в генетический материал эпителиоцита), так и в злокачественной (отмечается встраивание вирусного материала в геном клетки). Часто наблюдается самоизлечение организма, но в некоторых случаях происходит формирование клинической картины, для которой характерно изменение роста тканей.

Клинические проявления ВПЧ 16 и 31 типов

Клиническая картина при инфицировании ВПЧ 16 31 неспецифична: наблюдается формирование плоских кондилом на половых органах женщины. Также под воздействием возбудителей данного типа может развиваться дисплазия шейки матки, при неблагоприятном течении которой формируется раковая опухоль.

Подобные изменения в слизистой оболочке шейки матки могут диагностироваться и при других патологических состояниях, что требует проведения качественных и количественных диагностических исследований. Ознакомиться с полным перечнем предлагаемых исследований можно на сайте лаборатории. Здесь указаны сроки выполнения диагностических исследований, а также стоимость их проведения.

Качественные и количественные методы диагностики ВПЧ 16 31

Качественное выявление вируса папилломы человека 16 или 31 типа осуществляется в ходе полимеразной цепной реакции. В качестве биологического образца используется соскоб эпителия пораженного участка слизистой оболочки. Данный диагностический метод отличается высокой специфичностью и считается достаточно эффективным (позволяет выявить вирусную ДНК в 98% случаев).

Количественным методом исследования является ВПЧ-тест, посредством которого можно выявить критическую концентрацию вирусных частиц, способных стать причиной развития злокачественного патологического процесса, а также оценить эффективность назначенной терапии, если данное лабораторное исследование будет проводиться в динамике.