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Лучшие производители и модели сноубордов

Сноубординг стремительно набирает популярность не только у любителей проводить время на горнолыжных курортах, его также ввели в программу Олимпийских игр. Тысячи молодых людей во всем мире выбирают этот вид спорта благодаря его яркости, уникальности и экстремальности. Чтобы успешно заниматься этим спортом, нужно разбираться в инвентаре. Знать какого вида сноуборд подходит новичкам и опытным любителям активного зимнего отдыха, чтобы выбрать оптимальное для себя спортивное оборудование.

Виды сноубордов

Доска для спуска по снежному склону бывает:

  • Универсальная (для фрирайда). Предназначена для любого стиля катания по различной поверхности. Вы сможете легко маневрировать между людьми и подъемниками, проходя различные препятствия. Доски средней жесткости предназначены для тех, кто любит острые ощущения. Основные достоинства: высокая устойчивость, уверенный ход на любых трассах, подходит для разного типа снежного покрова.
  • Для фристайла. Спортинвентарь маневренный и предназначен для прыжков и выполнения трюков, он значительно шире предыдущей доски, а длина короче, чем у любого из других вариантов. Отличается особой чувствительностью даже к незначительным действиям спортсмена, но не подходит для скоростных спусков. Основные преимущества: прочный материал, усиленные крепления.
  • Карвинговая (горная модель). Такие доски длинные и узкие, а также очень жесткие. Они предназначены для профессионалов, специализирующихся на быстром спуске, для выполнения трюков не подходят. Их достоинства: высокая жесткость, значительный радиус поворота, маневренность и управляемость, развитие высокой скорости.

Snowboard выбирают по стилю катания.

Лучшие производители и модели

Компании, изготавливающие лучший спортивный инвентарь для зимнего спорта и отдыха, располагаются по всему миру. Пользующийся самой большой популярностью сноуборд производят вручную, и называется он – кастомные доски. Известнейшие фирмы производители сноубордов:

  • Gnu.
  • Bonza.
  • Burton.
  • Arbor Snowboards.

Эти компании находятся на рынке, на протяжении долгих лет и прекрасно себя зарекомендовали. Их продукция довольно дорогая, но для истинных ценителей спортивного снаряжения это не является преградой. Среди моделей лучшими для новичков являются:

  • Atom Freemind.
  • HEAD Daymaker.
  • Salomon Sight.

Для прогрессирующих райдеров подходят:

  • GNU Carbon Credit.
  • Flow Merc.
  • Arbor Sin Nombre.

Людям, занимающимся профессионально:

  • Lib Tech Jamie Lynn Phoenix.
  • Jones Snowboards Hovercraft.
  • Nidecker Princess.
  • Arbor Coda Rocker.

Любая из перечисленных моделей как для новичков, так и для опытных райдеров доставит массу положительных эмоций при спуске или выполнении трюков.

Как сделать выбор

Важный параметр при выборе – длина сноуборда. Для фрирайда необходимо подбирать так, чтобы он на 10 см. быль короче вашего роста, для фристайла на 8-10 см. короче роста, а универсальный на 15 см. При выборе инвентаря проще всего поставить его рядом с собой и посмотреть, касается ли его верхний край кончика вашего носа. Обычно производители представляют специальную таблицу на наклейке товара, в которой указаны все необходимые параметры.

29 ноябрь 2017 /
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