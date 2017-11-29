Лучшие производители и модели сноубордов
Сноубординг стремительно набирает популярность не только у любителей проводить время на горнолыжных курортах, его также ввели в программу Олимпийских игр. Тысячи молодых людей во всем мире выбирают этот вид спорта благодаря его яркости, уникальности и экстремальности. Чтобы успешно заниматься этим спортом, нужно разбираться в инвентаре. Знать какого вида сноуборд подходит новичкам и опытным любителям активного зимнего отдыха, чтобы выбрать оптимальное для себя спортивное оборудование.
Виды сноубордов
Доска для спуска по снежному склону бывает:
- Универсальная (для фрирайда). Предназначена для любого стиля катания по различной поверхности. Вы сможете легко маневрировать между людьми и подъемниками, проходя различные препятствия. Доски средней жесткости предназначены для тех, кто любит острые ощущения. Основные достоинства: высокая устойчивость, уверенный ход на любых трассах, подходит для разного типа снежного покрова.
- Для фристайла. Спортинвентарь маневренный и предназначен для прыжков и выполнения трюков, он значительно шире предыдущей доски, а длина короче, чем у любого из других вариантов. Отличается особой чувствительностью даже к незначительным действиям спортсмена, но не подходит для скоростных спусков. Основные преимущества: прочный материал, усиленные крепления.
- Карвинговая (горная модель). Такие доски длинные и узкие, а также очень жесткие. Они предназначены для профессионалов, специализирующихся на быстром спуске, для выполнения трюков не подходят. Их достоинства: высокая жесткость, значительный радиус поворота, маневренность и управляемость, развитие высокой скорости.
Snowboard выбирают по стилю катания.
Лучшие производители и модели
Компании, изготавливающие лучший спортивный инвентарь для зимнего спорта и отдыха, располагаются по всему миру. Пользующийся самой большой популярностью сноуборд производят вручную, и называется он – кастомные доски. Известнейшие фирмы производители сноубордов:
- Gnu.
- Bonza.
- Burton.
- Arbor Snowboards.
Эти компании находятся на рынке, на протяжении долгих лет и прекрасно себя зарекомендовали. Их продукция довольно дорогая, но для истинных ценителей спортивного снаряжения это не является преградой. Среди моделей лучшими для новичков являются:
- Atom Freemind.
- HEAD Daymaker.
- Salomon Sight.
Для прогрессирующих райдеров подходят:
- GNU Carbon Credit.
- Flow Merc.
- Arbor Sin Nombre.
Людям, занимающимся профессионально:
- Lib Tech Jamie Lynn Phoenix.
- Jones Snowboards Hovercraft.
- Nidecker Princess.
- Arbor Coda Rocker.
Любая из перечисленных моделей как для новичков, так и для опытных райдеров доставит массу положительных эмоций при спуске или выполнении трюков.
Как сделать выбор
Важный параметр при выборе – длина сноуборда. Для фрирайда необходимо подбирать так, чтобы он на 10 см. быль короче вашего роста, для фристайла на 8-10 см. короче роста, а универсальный на 15 см. При выборе инвентаря проще всего поставить его рядом с собой и посмотреть, касается ли его верхний край кончика вашего носа. Обычно производители представляют специальную таблицу на наклейке товара, в которой указаны все необходимые параметры.
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