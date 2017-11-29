Использование бодибаров для йоги

Тот, кто не занимался спортом, скорее всего никогда не слышал о таком предмете, как бодибар, а тем более, как и для чего его можно использовать. Однако, если вы планируете заниматься йогой, перед началом курса тренировок стоит узнать о нём хотя бы немного.

Предназначение бодибара

Итак, раз вы решили заниматься йогой или аэробной гимнастикой, наверняка у вас будет набор упражнений с бодибаром. Если в общих чертах – это гимнастический снаряд, который используется во время силовых тренировок. Он представляет собой стальную палку, которая имеет прорезиненное покрытие и крепления на концах. Именно это крепление обеспечивает надёжную фиксацию во время выполнения различных упражнений.

Когда одной из задач стоит создание красивой подтянутой фигуры, бодибар будет просто незаменимым предметом, ведь его основная функция направлена именно на это. Важно, чтобы тренер подобрал правильную комбинацию упражнений, тогда вы сможете за короткий период времени повысить мышечный тонус организма, побороть лишний вес (если такой имеется) и избавиться от целлюлита.

Использование бодибаров в йоге направлено не только на коррекцию, но и на развитие различных частей тела. Основными функциональными упражнениями являются:

укрепление корсетных мышц спины;

развитие координации движений;

формирование и коррекция красивой осанки;

подтягивание ягодичных мышц;

повышения тонуса рук;

коррекция фигуры (похудение).

Перед использованием снаряда обязательно проконсультируйтесь со своим тренером, как правильно выполнять упражнения, а также обратите внимание на различные виды бодибаров.

Виды

Если вы решили заниматься упражнениями со снарядом, перед началом работы ознакомьтесь с правилами безопасности и видами бодибаров. В основном их классифицируют в зависимости от весовой категории. Она начинается от 1,5 кг и заканчивается 18 кг, при этом длина будет варьироваться от 90 до 150см. Внешне различают весовые категории благодаря цветовым значениям набалдашника, который находится на конце палки.

Бывают такие расцветки:

Жёлтый. Используется для новичков и начальных тренировок. Вес 1,5 кг.

Зелёный. Это следующий снаряд, которым начинают пользоваться после того, когда проходят болевые ощущения в мышцах.

Красный. Его средний вес примерно 4 кг, применяется, когда человек прошёл начальную стадию тренировок.

Оранжевый. Вес составляет 5-6 кг.

Синий. Используется спортсменами, которые имеют среднюю физическую подготовку.

Фиолетовый. Это снаряд с максимальным весом, который достигает от 12 до 16 кг. Применяется опытными прокачанными спортсменами, которые прошли все предыдущие снаряды.

Как видим, можно без проблем подобрать бодибар любой тяжести, в зависимости от предыдущей физической подготовки.

Для каких упражнений

Каждый человек знает, что разные упражнения относятся к коррекции и прокачке тех или иных частей тела. На сегодняшний день опытными тренерами был разработан широкий спектр тренировок для йоги, в которых используют бодибар.

Также в перечень могут входить:

занятия утренней гимнастикой;

комплексные упражнения для сбрасывания лишнего веса;

работа над правильной осанкой;

упражнения для мышечного тонуса.

Одними из популярных упражнений с использованием бодибара являются:

Становая тяга. Станьте ровно, ноги на ширине плеч. Возьмите в руки бодибар, который в это время должен быть опущенным вниз. Плавно сгибайте корпус и наклоняйтесь вперёд, при этом не сгибая коленные суставы.

Лодочка. Лягте на живот, бодибар должен быть зафиксирован за головой. Нужно оторвать грудь от пола, при этом прогнувшись в пояснице.

Приседания. Исходная позиция – руки на ширине плеч, снаряд должен находиться за головой на плечах. Начните делать глубокие приседания, держа спину ровной.

Плюсы и минусы

В каждом гимнастическом предмете существуют свои плюсы и минусы. Так и в бодибаре можно выделить преимущества и недостатки, которые заключаются в следующем:

портативность и удобство во время использования бодибара при силовых нагрузках; существует большой выбор различных тренировок с использованием этого снаряда; если заниматься тренировками регулярно, можно создать красивую фигуру и здоровое тело; ценовая политика доступна каждому желающему, который хочет заниматься дома – ознакомиться с продукцией можно на сайте интернет-магазина «СПОРТСЕ».

Перед началом тренировок обязательно проконсультируйтесь с врачом и тренером, в противном случае могут возникнуть проблемы с заболеванием опорно-двигательного аппарата (были зафиксированы инциденты с повышением артериального давления, расширением вен и проблемами с работой сердечной системы).

Помните, что любые физические нагрузки должны быть в меру, обязательно следуйте инструкциям тренера, который составляет программу. Удачных вам тренировок!