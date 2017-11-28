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Советы шамана, как стать оборотнем

О том, как стать оборотнем, немало написано и о магии и других тематических интернет-порталов. Прежде, чем принять эту информацию как руководство к действию, желательно побольше узнать о самих оборотнях и их образе жизни. Подобные практики порой настолько меняют мировоззрение, что вервольф частично утрачивает социальные навыки, даже будучи в человеческом облике.

Личная безопасность

Будущего волкулака подстерегает ещё одно разочарование: не все предложенные в мировой паутине способы работают. Более того, некоторые из них представляют прямую угрозу здоровью: вероятность заполучить вирусы бешенства, испив крови собаки, волка или летучей мыши, значительно превышает шансы обрести звериный облик. Неразумно упускать из виду существование гельминтов и бактерий, необходимых псовым и рукокрылым, при этом совершенно неуместных в организме человека. Как бы сильно не хотелось поскорее стать оборотнем, с человеческой составляющей придётся считаться. А заодно использовать её преимущества.

По некоторым данным, добившийся успеха вервольф значительно превосходит свой тотем. Ни один чистокровный хищник не обладает гипнозом, рациональным мышлением, пониманием повадок людей. Видоизменять свой облик — всего лишь одна из возможностей, не находящих развития в повседневности. За позитивным опытом имеет смысл обратиться к племенам, в традициях которых оборотничество испокон веков.

Секреты шаманов

В основе шаманской практики превращения лежит принцип обращения вглубь себя, познания своих истоков. Что вполне закономерно: не зная, кто ты есть, сложно превратиться в кого-то другого. С помощью продолжительных медитаций устанавливается связь с тотемным животным, принять облик которого значительно проще, чем выбранный наугад. Ментальная трансформация начинается с наблюдения за этим видом животных, подражания им и других попыток вжиться в образ. Делать это следует с лёгкостью, играть, как детёныши человека или животного. Что делать, если тотемное животное оказалось в числе вымерших, а то и вовсе мифических? Придётся положиться на интуицию и фантазию, в любом случае на Земле присутствует его энергетический след, значит, установить связь с этим существом возможно.

Момент, когда ментальная трансформация начинает переходить в практическую, заметить сложно, это увлекательный постепенный процесс, вопреки расхожему мифу, абсолютно безболезненный. Погружаясь в своё естество, человек пробуждает заложенные в нём возможности: обостряются слух и нюх, ускоряется обмен веществ и регенерация повреждённых тканей, повышается выносливость и сила, проявляется дар гипноза. Отчасти благодаря последнему качеству, изменения становятся видимы окружающим, когда практик того пожелает. Следует развеять ещё одно заблуждение: волкулаку, обращённому столь экологичным способом, вовсе необязательно менять рацион и переходить на сыроедение и тем паче ударяться в каннибализм. Согласно наблюдениям, пищевые пристрастия остаются прежними.

У оборотня имеются естественные враги: люди, встречающие в штыки ранее неведомое, и вампиры. Согласно одной из гипотез, вампиры холили и лелеяли человеческую расу ради крови и сексуальной энергии. Набирающая обороты способность людей к оборотничеству явно не входила в их планы, разыгралась настоящая война за человеческий ресурс. За тысячелетия население планеты заметно увеличилось, угроза энергетического голода миновала, и вампиры стали более миролюбивыми. Но это не точно.

28 ноябрь 2017 /
Хочу все знать
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