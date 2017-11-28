Как появилась вышивка

Вышивание – это очень древний способ рукоделия. Она не могла появиться, если бы вначале не появились нити. Раньше использовались для вышивания сухие стебли растений и хорошо просушенные, жилы животных. Они то и стали прародителями ниток, посредством которых, все изделия стали краше и интересней.

Однако, как таковая вышивка появилась лишь в Средние века. Поскольку, льняные ткани появились семь-восемь тысячелетий назад, тогда и появились нити, которые были гладкими, гибкими и прочными. Случилось данное событие в Древнем Египте. Сегодня все необходимые атрибуты для вышивания можно приобрести на сайте https://smeralda.ru/, кроме этого здесь представлены различные схемы вышивки.

Вышивка в Древнем мире

Данный вид рукоделия берет свое начало еще в Древнем Египте. Тогда знатные дамы трудились, украшая одежду фараонов и их приближенных. По узорам можно было предположить, какой статус принадлежит человеку. Бисер изобрели тоже в Египте, после чего весь мир стремился сделать вышивать только таким материалом.

В скором времени, с Востока стали появляться золотые роскошные вышивки. Все изделия украшенные таким способом стоили целого состояния. Следует заметить, что вышивка тогда предусматривала целые полотна, посредством которых изготавливалась одежда для знати.

Вышивка в Средние века

Со временем и Средневековье наследовало искусство вышивания. Все знатные дамы Европы сидели за пяльцами и выдавали красивейшие узоры. Такое занятие принадлежало только слабой половине.

Каждая страна вносила новый неизведанный метод вышивания, что делало рукоделие разнообразным и индивидуальным, присущим только той или иной стране.

Восточная вышивка появилась еще в VI-V веке до нашей эры. Китайские умельцы вышивали на шелке золотыми и серебряными нитями. Позже появилась вышивка и в Японии, она часто перекликалась с китайским рукоделием.

Сегодня существует большое разнообразие вышивок всего мира. Безусловно, самой популярной страной среди других является Россия. Еще в Древней Руси, данный вид рукоделия применялся в основном, для вышивания церковного облачения, а также икон, обложек книг.

Со времени Петра I, вышивка стала выполняться на небольших лоскутах ткани, что привело к необычному убранству туалетных комнат. Невозможно было представить императорский двор без такого красивого декора.