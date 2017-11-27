Электромеханические комплектующие для 3D принтера

3D техника является сложным устройством, сочетающим электрические, электронные, механические и электромеханические детали. К электромеханическим деталям относятся:

экструдеры,

хотэнды и их комплектующие (термобарьеры, сопла, охлаждающие блоки, керамические нагревательные элементы и пр.).

К электромеханическим составляющим также можно отнести кулеры и шаговые двигатели. Но большинство универсальных экструдеров имеют встроенные нагреватели и кулеры.

Оригинальные электромеханические узлы и детали позволяют принтерам работать правильно и показывать выскоую производительность. Подробнее об электромеханических деталях для 3D принтеров можно прочитать здесь.

Экструдеры

Они позволяют создавать трехмерные объекты из всех видов пластмасс за счет прямой подачи и гибкого нагрева. Действие устройства напоминает клеевой пистолет. Подача разогретого материала производится послойно. Универсальные экструдеры совместимы с большинством видов принтеров.

Экструдер состоит из блока с охлажденным материалом и сопла, оснащаемого нагревателем. Подающая часть состоит из шестерен, соединенных с электромоторами и прижимными элементами. Соединение может производиться напрямую или посредством редуктора. Нагреваемый конец изготавливают из материала, имеющего высокую теплопроводность – латуни или алюминия.

Нагревательная часть экструдера представляет собой один или два резистора, соединенных нихромовой проволокой. Высокая надежность и простота этого элемента принтера дает возможность создавать сложные трехмерные объекты высокой прочности.

Хотэнд

Это элемент экструдера. Он отвечает за калибровку пластикового прутка, подаваемого в экструдер. Практически хотэнд – регулятор толщины стенки, создаваемой конструкции. Хотэнт включает:

нагреваемый элемент,

трубку термобарьера,

радиатор.

Конструкция хотэнда включает темистор или термопару. Элемент, через который подается пруток, представляет монолитную алюминиевую часть. Хотэнд позволяет осуществлять соосность между экструдером и отверстием в хотэнде, что служит созданию элемента трехмерной конструкции расчетной толщины. Все детали как хотэнда, так и экструдера изготовлены из высококачественной латуни. Для определения температуры подаваемого материала используются термисторы.

Подробнее узнать об электромеханических комплектующих можно на странице http://makerplus.ru/category/electrical-components-cnc. Предлагаемые элементы позволят осуществить бесперебойную работу принтера. Все предлагаемые детали имеют сертификаты качества и соответствуют лучшим мировым стандартам.