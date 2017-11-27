Мифы о джембе

Многие считают, что, так как джембе не является мелодическим музыкальным инструментом, то его можно не настраивать. Это самое большое заблуждение. Перкуссионист должен знать, как настроить джембе. Благодаря правильной настройке, можно улучшить звучание дешевых барабанов, и, наоборот, испортить его у дорогих. Это равносильно тому, как играть на расстроенной гитаре. Согласитесь, что звучание будет просто ужасным.

Для настройки джембе используют специальные узлы, находящиеся на самом барабане (да, они нужны не только для декора). Изменяя их натяжение, вы будете менять звучание мембраны.

Миф #2: Большой джембе лучше маленького

Многие, приобретая себе джембе, думают, что, чем он больше, тем лучше его звучание и возни с ним будет меньше. Данное суждение не является верным. На самом деле, большой размер джембе приносит ряд лишних хлопот, например, за счет своего тяжелого веса он усложняет транспортировку; при необходимости замены мембраны, большой диаметр кожи найти будет весьма сложно, а также нужно помнить, что габаритные джембе труднее настраиваются. Сам звук при этом далеко не всегда будет лучше.

О том, как правильно выбрать джембе, вы можете узнать тут.

Миф #3: Игра в быстрых темпах является критерием мастерства

Далеко не этот параметр можно отнести к признаку мастерства игры на джембе. На первое место следует вынести такие навыки перкуссиониста, как техника исполнения, контроль и чувство времени. Скорость игры – это, скорее, побочный эффект всех данных навыков.

Игра на барабанах – это физически сложное и энергозатратное дело. Плечи, предплечья и ладони у перкуссионистов находятся в постоянном напряжении, в следствие чего, именно эти части тела являются у них наиболее уязвимыми. При скоростном исполнении барабанных партий качество звучания ухудшается, ритм превращается в шум, не говоря уже о неразборчивости полиритмии в быстрых темпах и т.д.

Миф #4: Громкое исполнение – хорошо

Действительно, джембе, как и все другие барабаны, сам по себе является громким музыкальным инструментом. Соответственно, даже новичку не составит труда играть на нем громко. Поэтому навык тихой игры, как и скоростное исполнение, упомянутое выше, не является критерием мастерства. Научиться играть на джембе тихо – вот, что действительно непросто. Еще труднее играть с четко выстроенной динамикой, то есть знать, в каких моментах песни исполнять партию форте, а в каких пиано.

Миф #5: Цельные джембе лучше, чем клееные

С одной стороны, это действительно так, но здесь есть спорные моменты. Существуют бренды, которые продают клееные джембе в пределах 4-5 тыс.руб. Для качественного инструмента это дешевая стоимость. Истинная цена для такого вида джембе составляет от 8000 до 14000 руб.

У клееных перкуссионных барабанов можно выделить следующие минусы: опасно играть на них сидя (клееная деревянная конструкция может не выдержать веса играющего перкуссиониста и попросту сломаться); страдает качество звука по сравнению с цельным джембе; отсутствуют специальные призвуки, так как поверхность сглажена, и у нее нет натуральной шероховатости. Преимуществом клееных джембе по сравнению с цельными будет их вес. Их действительно легко носить в чехле у себя за спиной или в руках. Если вы решили взять клееный джембе в далекую поездку, то он не принесет вам много хлопот во время транспортировки в силу своего легкого веса.

Миф #6: Кессинги являются украшением джембе

Для тех, кто не в курсе, кессинги – это металлические пластины, которые крепятся по краям джембе. Утверждение о том, что они являются лишь украшением - неверное, точнее частично верное. Действительно кессинги придают джембе внешне дополнительную эстетическую окраску, но их используют не только для этого, скорее, это уже вторичный их плюс.

При игре на джембе, кессинги издают шуршащий звук за счет находящихся в их конструкции колец и колокольчиков с шариками внутри. Этот звуковой эффект отлично сочетается с основным тоном джембе, тем самым гармонично дополняя общую атмосферу инструмента. Во время игры, некоторые перкуссионисты специально касаются пальцами кессингов. Часто это можно услышать в окончании песни.

Все указанные выше мифы являются самыми распространенными из тех, которые можно услышать в отношении к джембе. Прочитав данную статью, вы сможете лучше ориентироваться в вопросах, касающихся игре на данном перкуссионном музыкальном инструменте, вовремя выявить ошибки, чтобы сконцентрироваться на том, что действительно является правдой и что поможет вам совершенствовать свое исполнение, отсекая лишнее.

Если вы имеете стаж игры на джембе более года, то, скорее всего, вы уже сами смогли развеять хотя бы один из данных мифов. Для новичков же данная информация поможет правильно выстроить свой путь познания игры на джембе и избежать лишних ошибок.